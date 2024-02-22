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ФК "Кызылжар" впервые выиграл зимний Кубок ФНЛ

Футбол Победа Кубок ФНЛ Фото: Instagram/fcqyzyljar
Клуб из Петропавловска "Кызыл-Жар" первый раз в своей истории стал победителем зимнего Кубка футбольной национальной лиги (ФНЛ) России, переиграв в финале команду Broke Boys со счетом 2:0, сообщает Zakon.kz.

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Исход финального поединка, который прошел в турецком Белеке, был предрешен уже в первом тайме, когда дважды отличился черногорский форвард "Кызылжара" Борис Цмилянич. После перерыва команды ничем не отличились и нестандартные для футбола 25 минут прошли быстро. Результат 2:0 позволил североказахстанцам впервые поднять трофей зимнего Кубка ФНЛ.  


Ранее на предварительной стадии подопечные Али Алиева поочередно обыграли российские команды "Родина" (3:1) и "Амкал" (5:4 по пенальти). 

Зимний Кубок ФНЛ проводился на протяжении 9 лет, начиная с 2012 года. Турнир привлекает команды разными интересными правилами. В каждом матче считается чистое время, 2 тайма по 25 минут, после любого свистка арбитра или выхода мяча за пределы поля счетчик времени останавливается.

Футбол Победа Зимний Кубок

Фото: Instagram/fcqyzyljar

Один раз за тайм команда может взять тайм-аут продолжительностью в одну минуту. Команда вправе взять один раз за матч красный бонусный мяч, и гол, забитый этом мячом, приравнивается к двум.

Также на зимнем Кубке практикуются послематчевые "буллитальти". Перед каждой парой бьющих футболистов через жребий определяется вариант: бить пенальти или совершить выход один на один с вратарем. 

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