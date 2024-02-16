Футболисты "Кызыл-Жара" вышли в финал российского Кубка ФНЛ
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Данного показателя подопечные Али Алиева добились накануне, переиграв команду "Амкал" в серии послематчевых футбольных буллитов со счетом 5:4. Основное время встречи закончилось нулевой ничьей.
Матч между "Кызыл-Жаром" и "Амкалом" проходил в очень интересной борьбе. Игроки бились на каждом участке поля и не уступали друг другу. Голевые моменты были у ворот обеих команд, но никто не мог забить в основное время.
Судьба противостояния решилась в серии "Буллитальти", где североказахстанцы оказались удачливее, автором победного гола стал Зоран Нижич.
Тем самым "Кызыл-Жар" досрочно стал победителем своей подгруппы и сыграет в финале турнира среди команд ФНЛ. Стоит отметить, что дружина Алиева в первом туре уверенно переиграла еще одну российскую команду – "Родина" – со счетом 3:1. Успех казахстанцам обеспечили Тимур Мульдинов, Алексей Щебетун и Евгений Березкин.
Соперник по финалу Кубка ФНЛ определится немного позже, когда станет известен победитель второй подгруппы.