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Казахстанские гимнасты завоевали "серебро" на Кубке мира в Баку

Акробатика Серебро КМ Фото: Instagram/committee_sport
Сборная Казахстана по батутной гимнастике завоевала серебряную медаль на этапе Кубка мира в столице Азербайджана. Пара Данила Мусабаева и Пирмаммада Алиева набрала в финальном выступлении 50.520 баллов, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанские спортсмены пропустили вперед себя представителей Китая – Фу Вэйцзяня и Жоу Цзе, которые стали чемпионами (51.090 очков). 

Призовую тройку лидеров замкнули гимнасты США. Стоит отметить, что Данил и Пирмаммад становились победителями на прошлогоднем этапе Кубка мира в Баку. А в 2020 году они получили бронзовые медали.

Также необходимо подчеркнуть, что на предварительном этапе среди 19 пар национальная сборная Казахстана заняла 7-е место и выступила в финальном зачете.

На всех этапах Кубка мира этого года спортсменам присваиваются очки в рейтинге. Это учитывается при выдаче путевок на Парижскую Олимпиаду 2024 года.

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