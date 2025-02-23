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Спорт

Казахстанские гимнасты завоевали "серебро" на этапе кубка мира в Баку

Казахстанские гимнасты завоевали &quot;серебро&quot; на этапе кубка мира по батутной гимнастике, фото - Новости Zakon.kz от 23.02.2025 22:03 Фото: НОК РК
Команда Казахстана по батутной гимнастике 23 февраля отметилась серебряной медалью на первом в новом сезоне международном турнире, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Национальный олимпийский комитет, наши спортсмены показали второй результат на этапе Кубка мира в Баку (Азербайджан).


"Данил Мусабаев и Никита Тумаков завоевали "серебро" в синхронных прыжках. Они на турнире уступили только лишь Японии. Замкнула тройку лучших Мексика", – говорится в сообщении. 

Ранее представитель команды Казахстана по конькобежному спорту Евгений Кошкин завоевал золотую медаль этапа Кубка мира в Томашув-Мазовецком (Польша). 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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