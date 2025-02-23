Казахстанские гимнасты завоевали "серебро" на этапе кубка мира в Баку

Команда Казахстана по батутной гимнастике 23 февраля отметилась серебряной медалью на первом в новом сезоне международном турнире, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Национальный олимпийский комитет, наши спортсмены показали второй результат на этапе Кубка мира в Баку (Азербайджан).





"Данил Мусабаев и Никита Тумаков завоевали "серебро" в синхронных прыжках. Они на турнире уступили только лишь Японии. Замкнула тройку лучших Мексика", – говорится в сообщении.

Ранее представитель команды Казахстана по конькобежному спорту Евгений Кошкин завоевал золотую медаль этапа Кубка мира в Томашув-Мазовецком (Польша).

