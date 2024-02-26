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Молодые казахстанские каратисты завоевали 11 медалей на турнире в ОАЭ

Каратэ МТ ОАЭ Фото: Instagram/drs_kz
В Фуджейре (ОАЭ) завершился международный турнир молодежной лиги по каратэ – WKF Karate 1. По итогам соревнований казахстанцы выиграли две золотые, три серебряные и шесть бронзовых медалей, сообщает Zakon.kz.

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В этом году в состязаниях приняли участие более 2000 каратистов из почти 80-ти стран мира, в числе которых были и 137 мастеров татами из сборной Казахстана. Две награды высшей пробы в нашу копилку положили Мирас Абдыкадыр (U-16, -55 кг) и Аскар Сапаргали (U-21, -67 кг).

Медалями серебряного достоинства удостоились Перизат Алдаберген (U-15, -61 кг), Дынасыл Ратджан (U-14, -40 кг) и Максим Москвичев (U-21, -67 кг).

Каратэ 11 Медалей

Фото: Instagram/drs_kz

На третью ступень пьедестала почета поднялись Таиссия Утельбаева (16-17 лет, +66 кг), Турар Калпакбай (16-17 лет, -76 кг), Алихан Кадыргали (16-17 лет, -55 кг), Нурасыл Нурсейт (U-14 , -45 кг), Арлан Мурат (U-14, -50 кг) и Нуркен Хамидолла (U-21, -60 кг)

Помимо медалей, наши каратисты, выступавшие в категории U-14 на этих соревнованиях, набрали рейтинговые баллы, необходимые для юношеской Олимпиады 2026 года в Дакаре (Сенегал).

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