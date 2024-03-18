Казахстанские каратисты везут пять медалей из Турции

В Анталье завершился турнир по каратэ WKF среди взрослых Karate1 Premier League. На этих соревнованиях сборная Казахстана завоевала два "золота" и три "бронзы", сообщает Zakon.kz.

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Как передает пресс-служба МТС РК, около 400 лучших мастеров татами из 60 стран собрались на масштабные состязания, в которых приняли участие только 32 лучших каратиста в каждом весе.





Фото: Instagram/sport_comiteti

На турецкие соревнования приехали испытать свое счастье и 14 каратистов сборной Казахстана. Молдир Жанбырбай, которая участвовала в программе кумите в весовой категории до 50 кг, стала досрочным победителем турнира из-за травмы соперницы в лице представителя Венесуэлы – Салазара Йоргелиса.





Фото: Instagram/sport_comiteti

А в споре каратисток весовой категории до 55 кг наша Бэлла Самашева с явным преимуществом обыграла всех соперниц и завоевала "золото".





Фото: Instagram/sport_comiteti

Кроме того, призер Олимпийских игр в Токио Софья Берульцева обыграла в четвертьфинале португальскую каратистку Риту Оливейру. Но затем в полуфинале уступила немке Книру Йоханне. Во встрече за "бронзу" казахстанка была сильнее англичанки Софьи Рошель Уолтерстен – 8:6.





Фото: Instagram/sport_comiteti

Также бронзовыми призерами Premier League 2024 стали чемпионка Азии Асель Канай и победитель Азиатских игр Нурканат Ажиканов.

"Мы вкладываем много усилий, чтобы гимн Казахстана звучал на международных соревнованиях. Я счастлива, что заняла первое место на этом турнире. Это незабываемое счастье, когда спортсмен выходит на пьедестал, кладет руку на сердце и исполняет гимн своей страны. Ощущение этого момента невозможно описать словами. Благодарю каждого болельщика, который меня поддерживал. Алга, Казахстан". Молдир Жанбырбай чемпионка турнира в Турции

Казахстанская школа карате считается одной из ведущих не только в Азии, но и в мире. Наши спортсмены практически на всех крупных соревнованиях оказываются на пьедестале почета.

Доказательством чему является Первый открытый чемпионат Азии – 2023 в Алматы, где казахстанцы доминировали практически во всех программах японского единоборства.