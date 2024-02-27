"Реал Сосьедад" или "Мальорка", "Лутон Таун" или "Манчестер Сити"?

В ночь со вторника на среду определится первый финалист розыгрыша Кубка Испании. В аналогичном английском турнире станут известны первые участники четвертьфинальной стадии. А Olimpbet дает свои расклады на эти противостояния.

Кубок Испании. Полуфинал. Ответный матч. "Реал Сосьедад" – "Мальорка". 28 февраля, 02:30 (время Астаны)

Победная поступь обеих команд по розыгрышу Кубка короля сезона-2023/24 оборвалась в их первой очной встрече на стадии 1/2 финала. До этого что "Мальорка", что "Реал Сосьедад" обыгрывали все своих соперников по турниру. И это вполне логично, иначе бы они не вышли бы друг на друга.

Судя по счету (0:0), может показаться, что матч в Пальме представлял собой наискучнейшее зрелище, однако это не так. Соперники общими усилиями нанесли 17 ударов по воротам. Особенно в этом преуспели сан-себастьянцы, в активе которых значилось 12 выстрелов по хозяйским владениям.

А отсутствие голов противники сполна компенсировали обилием желтых карточек. Судья предъявил их шесть раз, разделив поровну – так что и в этом компоненте первая встреча вышла ничейной, только 3:3. Примечательно, что все "горчичники" нашли своих обладателей в течение одного тайма.

А между двумя кубковыми сражениями "Мальорка" и "Реал Сосьедад" провели еще и дуэль в рамках чемпионата Испании. И вот эта битва вышла по-настоящему огненной. Завершилась она волевой победой басков со счетом 2:1, а заканчивали игру островитяне вдевятером. Помимо двух красных, арбитр показал футболистам обеих команд 14 желтых карточек!

Чего же ждать от ответной кубковой встречи? Эксперты Olimpbet сходятся во мнении, что шансы клуба из Сан-Себастьяна значительно выше как на победу в ответном матче: П1 – 1.63, Х – 3.63, П2 – 6.37, так и по итогам двухраундового противостояния: проход "Реал Сосьедад" – 1.25, проход "Мальорка" – 3.99.

Более того, букмекер № 1 в Казахстане считает команду Иманола Альгуасиля одним из основных претендентов на завоевание трофея. Кэф на победу "бело-голубых" в Кубке короля составляет 2.95.

По этому показателю "Реал Сосьедад" уступает только баскским соседям из "Атлетика" (2.5), но заметно превосходит других полуфиналистов – мадридский "Атлетико" (3.8) и "Мальорку" (9).

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Фото: Olimpbet

Кубок Англии. 1/8 финала. "Лутон Таун" – "Манчестер Сити". 28 февраля, 02:00

Одна из пар 1/8-й турнира, в которой сойдутся два представителя высшего света английского футбола. Конечно, "Манчестер Сити" и "Лутон Таун" – соперники разного калибра и несопоставимых возможностей. Однако смело можно сказать, что к манкунианцам жребий мог быть и более благосклонен. Им очень опасно думать, что путевка в четвертьфинал Кубка Англии у них уже в кармане.

Да, "шляпники" идут в зоне вылета из АПЛ и вполне могут покинуть высший дивизион по итогам сезона. Тогда как "горожане" – действующие чемпионы, которые с большой долей вероятности сохранят за собой титул. Но при этих же раскладах "Лутон" в текущем сезоне уже успел дать бой грозному "Сити". Которому пришлось приложить массу усилий, чтобы добиться волевой победы 2:1 в матче 16-го тура Премьер-лиги.

И еще один любопытный момент: последняя на данный момент встреча этих соперников в кубковом турнире, состоявшаяся, правда, еще в 1988-м году, завершилась в пользу "Лутона" со счетом 3:1. Особого значения этому факту, разумеется, придавать не стоит, но знать о нем не помешает.

Тем не менее аналитики Olimpbet почти не сомневаются в том, что борьбу в Кубке Англии-2023/24 продолжит команда Пепа Гвардиолы: П1 – 9, Х – 5.58, П2 – 1.33. Самый популярный букмекер страны видит "Манчестер Сити" главным фаворитом и всего турнира, оценивая победу "горожан" в нем кэфом 2.85.

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