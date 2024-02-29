В Акмолинской области отметили лыжным забегом медаль Смирнова

30 лет назад Владимир Смирнов стал первым Олимпийским чемпионом в Лиллехаммере. И это золото пока остается единственной медалью высшей пробы, завоеванной казахстанскими спортсменами на белых Олимпиадах.

Сегодня юбилею даты был посвящен республиканский массовый лыжный забег, состоявшийся в Бурабае с участием более 400 спортсменов из разных уголков страны, передает управление внутренней политики.

Фото: пресс-служба УВП Акмолинской области

Открывая торжественную часть спортивного мероприятия, аким Акмолинской области Марат Ахметжанов отметил значимость этой победы для авторитета молодого государства.

"Именно тогда, благодаря Владимиру Михайловичу состоялся олимпийский дебют Казахстана, и вся спортивная общественность мира узнала о нашей стране. На церемонии открытия зимней Олимпиады впервые появился Государственный Флаг Независимого Казахстана. А на церемонии награждения нашего земляка впервые прозвучал Гимн нашей страны. Это была историческая победа, настоящий триумф", – подчеркнул руководитель региона.

Далее Марат Ахметжанов обратил внимание на развитие спорта в регионе.

"В рамках поручения главы государства динамично развивается спортивная отрасль. С каждым годом расширяется сеть спортивных объектов. Благодаря этому с каждым годом растет число людей, занимающихся спортом. В нашем регионе преобладают зимние виды спорта, представители которых успешно защищают честь нашей страны на крупных мировых спортивных соревнованиях. Сегодня молодежь идет по стопам известных спортсменов", – отметил аким области.

Достижение Владимира Смирнова было еще раз отмечено на высоком уровне. Указом президента страны легенда казахстанского спорта Владимир Смирнов был награжден орденом Дружбы 2-й степени, который вручил Марат Ахметжанов.





Фото: пресс-служба УВП Акмолинской области

Владимир Смирнов, поблагодарив за оказанную честь главу государства, отметил, что, его путь как спортсмена начался со стадиона в Щучинске, приведшего к победе на Олимпиаде.



"Большая гордость представлять страну на Олимпиаде, быть лидером, завоевать олимпийскую медаль. И приложу все усилия, чтобы представитель Акмолинской области представлял нашу страну на международных соревнованиях", – сказал Олимпийский чемпион.

Со словами поздравления к участникам соревнований обратились депутат Мажилиса Парламента РК Д. Турлыханов, вице-президент по развитию параолимпийских видов спорта Национального Олимпийского комитета РК Серик Сапиев, вице-министр туризма и спорта РК Серик Жарасбаев.

Фото: пресс-служба УВП Акмолинской области

Затем на лыжную трассу Бурабая вышли последователи звезды лыжного спорта, которым сразу на финише вручены памятные медали. В завершении была организована концертная программа с участием звезд казахстанской эстрады и творческих коллективов области.

Фото: пресс-служба УВП Акмолинской области

К слову, в регионе строится Дворец спорт в родном городе Владимира Смирнова, пять спортивных комплексов, оборудовано 62 спортивные площадки.