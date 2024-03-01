Известный специалист дал свой прогноз на КПЛ-2024 и сборную Казахстана

1 марта стартует очередной сезон в казахстанской Премьер лиге. В преддверии данного турнира мы встретились с известным наставником Булатом Есмагамбетовым, который высказал свое мнение о фаворитах чемпионата и шансах нашей сборной в противостоянии с Грецией, передает Zakon.kz.

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Опытный наставник в личной беседе нашему изданию поделился своим взглядом о кандидатах на чемпионство в первенстве КПЛ-2024, а также рассказал о перспективе матча Лиги наций между Казахстаном и Грецией и о потенциале отечественных клубов в еврокубках.

– Булат Жолдасович, как оцениваете начало сезона в лице кубкового противостояния между "Ордабасы" и "Тоболом"?



– Действительно, игра была очень напряженной: в первой половине встречи преимущество было за южанами, а после перерыва инициативой завладели костанайцы. В принципе, матч был равных соперников, лучше пенальти пробили футболисты "Тобола", которым и достался Суперкубок страны. Но это начало сезона, у обеих команд все же просматриваются свои какие-то ошибки. Коллектив из Костаная в этом году заново формируется, у "Ордабасы" тоже свои планы на новый сезон. Суперкубок выиграл тот, кто больше всего этого желал.





Фото: Instagram/esmagambetovbulat

– На наш взгляд, в этом году на чемпионство в КПЛ претендуют 6 клубов: финансово сильные – "Ордабасы", "Астана" и "Актобе" и амбициозные – "Кайрат", "Кызылжар" и "Тобол". Согласны ли вы с нашим мнением?



– Сейчас очень сложно сказать и давать прогнозы, все-таки старт чемпионата, все они прошли свои УТС, где сыграли товарищеские матчи. В какой-то степени могу согласиться с вами, что именно эти клубы будут претендовать на высокие места нынешнего сезона с дальнейшим участием в еврокубках. Логика нашего футбола простая – у кого большой бюджет, тот и приглашает качественных игроков, и они в итоге дают необходимый результат.

– Все же, несмотря на разные факторы, кого вы реально видите в итоговом протоколе КПЛ-2024?

– Хочу повторить, всегда сложно предсказывать вопрос чемпионства, многое зависит от того, как команды поведут себя в начале чемпионата, потом есть второй круг, еврокубки, Кубок страны, матчи национальной сборной. Достаточно будет нагрузок для всех. И все же попытаюсь дать свой вариант призеров нынешнего первенства. Скорее всего, борьба за медали развернется между тремя мегаполисами: Астана, Алматы и Шымкент. Точнее, "Астана", "Кайрат" и "Ордабасы". Кто из них ровно и стабильно пройдет всю дистанцию чемпионата, тот и заберет трофей.

– В казахстанском футболе в последние годы замечаем такую закономерность. Одна из региональных команд, которая не входит в список фаворитов, лидирует в первом круге чемпионата. А во второй половине команда постепенно "гаснет". Что творится, чем это объясните?

– Понял, к чему это вы клоните и о каких клубах говорите. Да, в предыдущие годы на примере "Каспия" и "Тараза" были такие случаи. Они показывали хорошие результаты по итогам первой половины чемпионата, а потом сбрасывали обороты. Здесь надо учитывать тот фактор, что КПЛ состоит из двух частей, турнирная дистанция длинная и добраться до конца без потерь очень сложно. У некоторых дружин бывают яркие моменты и всплески, что подтверждается хорошим местом в таблице.

Но в какой-то момент в этом механизме что-то ломается. Здесь может сыграть свою роль финансовая ситуация, у нас могут обещать премировать за положительные результаты, а потом все по-другому складывается. Скорее это беда не только футбола, но и других видов спорта в нашей стране. Вдобавок разные травмы и другие проблемы в клубе по ходу сезона появляются. Я думаю, все это накладывает свой отпечаток, команда не выдерживает напряжения и сбрасывает обороты в турнирной таблице. В футболе нюансов много, все должно быть в совокупности и учтены все мелочи, прежде чем ставить высокие задачи.





Фото: Instagram/esmagambetovbulat

– Немало игроков из команд-фаворитов будут привлечены в состав главной сборной нашей страны, что также будет сказываться. Каковы ваши прогнозы по поводу будущего стыкового полуфинала Лиги наций против Греции?



– Думаю, шансы у нас с греками хоть какие-то есть, просто немного не повезло, что из всего списка именно они нам попались. Греция – главный фаворит во всей этой четверке, тем более мы играем на их поле, действительно, нам будет очень сложно. Греки в групповом раунде показали себя крепкой сборной, в противостояниях с Голландией и Францией, играя с ними на равных, немного им не повезло. Надо реально смотреть на вещи, пройти Грецию – это очень и очень сложная задача. Они в индивидуальном и командном мастерстве выше нас. Но футбол тем хорош, что бывают сенсации. Будем ждать, болеть и верить в нашу сборную.

– Ежегодно наши лучшие клубы ставят высокие задачи в евротурнирах, однако на практике мы все видим их результаты. Как считаете, в этом году будут какие-то сдвиги в этом направлении?

– Да, здесь нам нечем похвалиться, стартовые круги еврокубков для казахстанских команд – большая преграда, не говоря уже о групповом раунде. В этом году, как и ранее, будем рассчитывать на благополучный исход, а что покажут наши клубы, сами увидите. Здесь тоже немало зависит от жеребьевки, кто нам в соперники достанется на квалификационных этапах.

Фото: Instagram/esmagambetovbulat

55-летний Булат Есмагамбетов – экс-казахстанский футболист, тренер и функционер. В начале 90-х играл за российские клубы "Галакс", "Космос" и "Локомотив". Далее выступал в Высшем казахстанском дивизионе и клубах Финляндии.

За сборную Казахстана провел семь матчей, где забил три гола.

В 2000-х начал тренерскую карьеру, проработав главным тренером таких клубов, как "Цесна", "Елимай", "Кайсар" и "Кызылжар". Занимал административные должности в командах "Кайрат" и "Кайсар".