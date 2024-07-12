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Экс-тренер сборной Англии дал прогноз на финал Евро-2024

Футбол Комент тренера, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2024 13:49 Фото: wikimedia.
Бывший наставник английской сборной, итальянский специалист Фабио Капелло высказал свое мнение по поводу предстоящего финального поединка чемпионата Европы-2024 по футболу, сообщает Zakon.kz.

Как известно, англичане в решающем матче Евро-2024 сыграют против Испании. В преддверии этой битвы 78-летний специалист считает, что британская дружина раскроет весь свой потенциал именно в финальной игре.  

"Англия не тратит лишних сил, они достигают минимального результата, который нужен для выхода в следующую стадию. Это эффективная стратегия, перед финалом у них будет преимущество, они будут не такими усталыми".Фабио Капелло

Капелло являлся одним из известных и успешных тренеров мирового футбола. На клубном уровне он завоевал 15 трофеев с разными командами.

Помимо англичан, Фабио руководил сборной России, откуда был отправлен в отставку в 2015 году.  

9 апреля 2018 года итальянец объявил о завершении тренерской карьеры. 

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