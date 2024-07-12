Экс-тренер сборной Англии дал прогноз на финал Евро-2024

Бывший наставник английской сборной, итальянский специалист Фабио Капелло высказал свое мнение по поводу предстоящего финального поединка чемпионата Европы-2024 по футболу, сообщает Zakon.kz.

Как известно, англичане в решающем матче Евро-2024 сыграют против Испании. В преддверии этой битвы 78-летний специалист считает, что британская дружина раскроет весь свой потенциал именно в финальной игре.



"Англия не тратит лишних сил, они достигают минимального результата, который нужен для выхода в следующую стадию. Это эффективная стратегия, перед финалом у них будет преимущество, они будут не такими усталыми". Фабио Капелло

Капелло являлся одним из известных и успешных тренеров мирового футбола. На клубном уровне он завоевал 15 трофеев с разными командами.

Помимо англичан, Фабио руководил сборной России, откуда был отправлен в отставку в 2015 году.

9 апреля 2018 года итальянец объявил о завершении тренерской карьеры.

