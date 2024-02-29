Кубок Гагарина: поехали

"Локомотив" (Ярославль) – ЦСКА (Москва). 29 февраля, 22:30









Тем не менее эта серия – одна из самых интригующих и ожидаемых в первом раунде борьбы на вылет. Судьба сводит "железнодорожников" с "красно-синими" в плей-офф уже четвертый сезон подряд! При этом все три предыдущих спора завершились в пользу ЦСКА, который потом неизменно доходил до финала Кубка Гагарина, а в двух случаях побеждал и там.





Серия прошлого года, состоявшаяся на полуфинальной стадии Западной конференции, вышла невероятно захватывающей. Ярославцы уступали 1:3, но смогли выровнять положение. И когда уже казалось, что психологический перевес на стороне "Локо", в седьмом матче "армейцы" уничтожили противника со счетом 5:0!





Не менее яркими получились сражения этих команд и в минувшем регулярном первенстве. "Железнодорожники" выиграли четыре встречи из шести, но дважды они праздновали успех лишь в овертайме. А единственную победу с преимуществом более чем в одну шайбу, причем "сухую" (3:0), одержал как раз ЦСКА.









Практически таким же самый популярный букмекер страны видит соотношение сил во всем противостоянии: проход "Локомотива" – 1.8, проход ЦСКА – 2.





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