Кубок Гагарина: поехали
Фото: Olimbet
Стартовые матчи первого раунда плей-офф КХЛ – в коэффициентах Olimpbet.
"Ак Барс" (Казань) – "Автомобилист" (Екатеринбург). 29 марта, 22:30 (время Астаны)
Несмотря на то, что команды выступают в одной конференции Континентальной хоккейной лиги, их пути всего раз пересекались в Кубке Гагарина. Было это в первом раунде плей-офф 2015 года. Тогда особой борьбы не получилось. "Барсы" выиграли серию 4:1, а впоследствии дошли до финала турнира, где, правда, уступили с тем же счетом питерскому СКА.
Но девять лет назад казанцы были победителями Востока, а клуб из Екатеринбурга финишировал на восьмой позиции. Сейчас же эти соперники закончили регулярное первенство на соседних строчках таблицы. У "Ак Барса" четвертый посев в конференции, у "Автомобилиста" – пятый.
В общем, на этот раз есть надежда увидеть более содержательное противостояние. Ведь в прошедшей "регулярке" три из четырех матчей между командами получились невероятно упорными. Только их последняя на данный момент очная встреча принесла убедительную победу клубу из столицы Татарстана со счетом 4:1.
Правда, на родном льду команда Зинэтулы Билялетдинова оба раза выиграла у коллектива Николая Заварухина. Возможно, именно поэтому эксперты Olimpbet считают казанцев явными фаворитами домашнего матча, открывающего серию 1/8 финала с уральцами. Победитель матча: "Ак Барс" – 1.4, "Автомобилист" – 2.95. А вероятность того, что их стартовое противостояние перетечет в дополнительное время, букмекер оценивает кэфом 4.61.
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Фото: Olimbet
"Локомотив" (Ярославль) – ЦСКА (Москва). 29 февраля, 22:30
Эти клубы не входят в пятерку главных претендентов на завоевание Кубка Гагарина, хотя оба уже выигрывали трофей. А ЦСКА – так и вовсе действующий его обладатель. Кэф на победу "Локомотива" в турнире составляет 10, у московских "армейцев" он равен 11.5 – это шестое и седьмое места в рейтинге, соответственно.
Тем не менее эта серия – одна из самых интригующих и ожидаемых в первом раунде борьбы на вылет. Судьба сводит "железнодорожников" с "красно-синими" в плей-офф уже четвертый сезон подряд! При этом все три предыдущих спора завершились в пользу ЦСКА, который потом неизменно доходил до финала Кубка Гагарина, а в двух случаях побеждал и там.
Серия прошлого года, состоявшаяся на полуфинальной стадии Западной конференции, вышла невероятно захватывающей. Ярославцы уступали 1:3, но смогли выровнять положение. И когда уже казалось, что психологический перевес на стороне "Локо", в седьмом матче "армейцы" уничтожили противника со счетом 5:0!
Не менее яркими получились сражения этих команд и в минувшем регулярном первенстве. "Железнодорожники" выиграли четыре встречи из шести, но дважды они праздновали успех лишь в овертайме. А единственную победу с преимуществом более чем в одну шайбу, причем "сухую" (3:0), одержал как раз ЦСКА.
Кого же считать фаворитом в этой паре? Аналитики Olimpbet склонны полагать, что в первом матче серии, который пройдет в Ярославле, шансы на благоприятный исход выше у хозяев. Победитель матча: "Локомотив" – 1.79, ЦСКА – 2.01.
Практически таким же самый популярный букмекер страны видит соотношение сил во всем противостоянии: проход "Локомотива" – 1.8, проход ЦСКА – 2.
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Источник: Olimpbet Arena
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