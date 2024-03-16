Каким получится старт исторического четвертьфинала Кубка Гагарина?

Первые матчи серий перекрестного плей-офф КХЛ – в коэффициентах Olimpbet.

"Авангард" (Омск) – "Локомотив" (Ярославль). 16 марта, 15:30 (время Астаны).

"Ястребы" и "железнодорожники" проведут исторический матч. Первый в перекрестном плей-офф, который Континентальная хоккейная лига ввела только в этом сезоне. Прежде клубы из разных конференций могли сойтись друг с другом лишь в решающей серии Кубка Гагарина. Теперь же представители Востока и Запада начинают очное противостояние с четвертьфинала.

И "Авангард", и "Локомотив" уже добирались до финальной стадии, а омичи даже завоевывали трофей. Но этого успеха команды добивались в разные годы, поэтому их выяснение отношений каждый сезон ограничивалось двумя встречами в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

В минувшей "регулярке" соперники обменялись домашними победами, причем очень уверенными, с одинаковым счетом 4:1. Любопытно, что и серии со своими противниками по стартовой стадии плей-офф "Авангард" и "Локо" выиграли точно с таким же результатом. Но если сибиряки "зачехлили" вернувшуюся после пятилетнего перерыва в лигу "Ладу", то волжане сложили полномочия предыдущего обладателя трофея ЦСКА.

Чего же ждать от сражения коллективов Михаила Кравца и Игоря Никитина? Небольшим фаворитом первой игры серии эксперты Olimpbet считают "ястребов". Победитель матча: "Авангард" – 1.79, "Локомотив" – 2.01.

Однако что касается исхода всего противостояния, то букмекер № 1 полагает, что шансы ярославцев на преодоление четвертьфинального барьера предпочтительнее, чем у омичей: Проход: "Авангард" – 2.15, "Локомотив" – 1.7.

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Фото: Olimpbet

"Динамо" (Москва) – "Трактор" (Челябинск). 16 марта, 19:00

Победитель регулярного первенства последним из всех участников Кубка Гагарина пробился в четвертьфинал. На старте плей-офф московским "динамовцам" неожиданно для многих достойное сопротивление оказали их минские одноклубники, уступившие в серии из шести матчей.

А вот "трактористов" в 1/4 финала мало кто ждал. Однако челябинцы сумели пройти обладателя третьего номера посева в Восточной конференции "Салават Юлаев" со счетом 4:2. И стали, пожалуй, авторами главной сенсации первого раунда борьбы на вылет.

Но хватит ли "белых медведей" на еще более крутой подвиг? А может, вылет "Динамо" и не станет неожиданностью, ведь "зубры" ясно обозначили слабости москвичей, и команда Алексея Кудашова выглядит в плей-офф не столь монолитно, как в регулярном чемпионате.

Тем не менее аналитики Olimpbet практически не сомневаются в том, что этот спор останется за "бело-голубыми": проход: "Динамо" (Москва) – 1.35, "Трактор" – 3.19.

В первой игре серии, по мнению самого популярного букмекера страны, московская команда также выглядит явным фаворитом. Победитель матча: "Динамо" (Москва) – 1.55, "Трактор" – 2.44.

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