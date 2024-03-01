Бекзат Алмахан провел дуэль взглядов с братом Хабиба - Умаром Нурмагомедовым

Казахстанский боец MMA Бекзат Алмахан провел дуэль взглядов с непобежденным россиянином Умаром Нурмагомедовым, с которым они встретятся в главном карде турнира UFC Vegas 87 в ночь на 3 марта, сообщает Zakon.kz

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Казахстанский дебютант UFC Бекзат Алмахан и брат Хабиба Нурмагомедова по-братски доброжелательно обнялись во время дуэли взглядов и ждут не дождутся встречи в поединке.

Ранее Алмахан и Нурмагомедов показали одинаковый результат на официальной церемонии взвешивания - 136 фунтов, что равняет 61,6 кг.





Бой состоится в ночь со 2-го на 3-е марта в Лас-Вегасе в наилегчайшем весе.

Отметим, что в активе 28-летнего Нурмагомедова 16 побед и ни одного поражения, на счету 26-летнего Алмахана 14 побед и одно поражение.



