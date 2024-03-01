Лента новостей
0
Қаз
#Смена часового пояса #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Бекзат Алмахан провел дуэль взглядов с братом Хабиба - Умаром Нурмагомедовым

Бекзат Алмахан провел дуэль взглядов с братом Хабиба - Умаром Нурмагомедовым, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2024 03:20 Фото: скриншот с видео
Казахстанский боец MMA Бекзат Алмахан провел дуэль взглядов с непобежденным россиянином Умаром Нурмагомедовым, с которым они встретятся в главном карде турнира UFC Vegas 87 в ночь на 3 марта, сообщает Zakon.kz

Розыгрыши призов, эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, челленджи, интервью и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишись и будь в курсе!

Казахстанский дебютант UFC Бекзат Алмахан и брат Хабиба Нурмагомедова по-братски доброжелательно обнялись во время дуэли взглядов и ждут не дождутся встречи в поединке.

Ранее Алмахан и Нурмагомедов показали одинаковый результат на официальной церемонии взвешивания - 136 фунтов, что равняет 61,6 кг.


Бой состоится в ночь со 2-го на 3-е марта в Лас-Вегасе в наилегчайшем весе.

Отметим, что в активе 28-летнего Нурмагомедова 16 побед и ни одного поражения, на счету 26-летнего Алмахана 14 побед и одно поражение.


Читайте также

Казахстанская дзюдоистка выиграла &quot;серебро&quot; Большого шлема
Казахстанская дзюдоистка выиграла "серебро" Большого шлема
Елена Вебер
UFC
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сильное землетрясение в Алматы: сотрудники и должностные лица ДЧС понесли наказание
Сильное землетрясение в Алматы: сотрудники и должностные лица ДЧС понесли наказание
Смена часового принесла сюрпризы: у казахстанцев обновились дать дней рождения
Смена часового пояса принесла сюрпризы: у казахстанцев обновились даты рождения
Время
Казахстан переходит на единый часовой пояс: что нужно знать
Казахстанские банки выступили с важным объявлением из-за смены часового пояса
Казахстанские банки выступили с важным обращением из-за смены часового пояса
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: