Чем завершится "эль-класико" по-казахстански?

Матч "Астаны" с "Кайратом" – в коэффициентах Olimpbet.

"Астана" (Астана) – "Кайрат" (Алматы). 29 июня, 20:00 (время Астаны)

Матчи "Астаны" и "Кайрата" – всегда событие для казахстанского футбола. Правда, в этом сезоне болельщики столичного клуба оказались обделенными, так как оба отечественных "эль-класико" из-за реконструкции главного стадиона страны пройдут в Алматы.

Команда Григория Бабаяна примет "кайратовцев" на арене "Хан-Тенгри", расположенной на территории Казахского национального университета. Но, несмотря на лишь формальный статус хозяина матча, эксперты Olimpbet считают, что у "Астаны" заметно больше шансов на благоприятный исход, чем у "Кайрата", который будет играть в родном городе: П1 – 2.15, Х – 3.21, П2 – 3.47.

При этом букмекер № 1 в Казахстане склоняется к тому, что алматинский матч с большой долей вероятности будет "низовым": Тот (2.5) М – 1.64, Б – 2.23, а наиболее вероятный счет – ничья 1:1 с кэфом 5.83.

Примечательно, что в семи предыдущих очных дуэлях забивать удавалось только одной из команд, а в пяти из этих встреч победитель выигрывал с крупным счетом. Чем завершится новая битва непримиримых соперников?

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Фото: Olimpbet

"Ордабасы" (Шымкент) – "Кайсар" (Кызылорда). 29 июня, 20:00

По итогам 12-го тура Olimpbet Премьер-лиги действующий чемпион Казахстана возглавил таблицу, опередив "Актобе" по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

Теперь у шымкентцев есть прекрасные шансы закрепить свой успех и минимум на сутки стать единоличным лидером. Для этого команде Александра Седнева нужно обыграть в родных стенах "Кайсар" – соперника вроде не самого претенциозного.

Аналитики Olimpbet видят в "Ордабасы" безоговорочного фаворита в противостоянии со "степными волками": П1 – 1.33, Х – 4.91, П2 – 9. И даже победа хозяев с форой (-1.5) котируется ниже, чем вариант, при котором гости не проиграют (Х2): 1.96 и 3.18 соответственно.

Однако шымкентцам обязательно стоит учесть, что они на своем поле проиграли кызылординцам четыре из шести последних встреч. А еще в активе "Кайсара" – восьмиматчевая беспроигрышная серия в Премьер-лиге, и коллектив Виктора Кумыкова наверняка сделает все возможное, чтобы она не оборвалась в Шымкенте.

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Источник: Olimpbet Arena