Умер известный спортивный комментатор Василий Уткин

Известный российский комментатор, журналист и владелец футбольной команды "Эгриси" Василий Уткин ушел из жизни в возрасте 52 лет, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил журналист Иван Карпов в Telegram. По его словам, у комментатора что-то случилось с сердцем.

Иностранные СМИ пишут, что предварительная причина смерти – тромбоэмболия легочной артерии – у него оторвался тромб.

Василий Уткин получил известность в середине 1990 годов как футбольный комментатор НТВ и "НТВ-Плюс", а также журналист. С 1 сентября 2010 года по 31 августа 2015 года Уткин занимал должность главного редактора спортивных каналов "НТВ-Плюс".



Становился лауреатом премии "ТЭФИ" в номинации "Лучший спортивный комментатор" в 2004 и 2005 годах.

Ранее сообщалось, что народный артист РФ, президент Театра сатиры Александр Ширвиндт умер в больнице в возрасте 89 лет.