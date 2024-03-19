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Умер известный спортивный комментатор Василий Уткин

умер комментатор, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2024 21:08 Фото: Telegram/Иван Карпов
Известный российский комментатор, журналист и владелец футбольной команды "Эгриси" Василий Уткин ушел из жизни в возрасте 52 лет, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил журналист Иван Карпов в Telegram. По его словам, у комментатора что-то случилось с сердцем.

Иностранные СМИ пишут, что предварительная причина смерти – тромбоэмболия легочной артерии – у него оторвался тромб.

Василий Уткин получил известность в середине 1990 годов как футбольный комментатор НТВ и "НТВ-Плюс", а также журналист. С 1 сентября 2010 года по 31 августа 2015 года Уткин занимал должность главного редактора спортивных каналов "НТВ-Плюс".

Становился лауреатом премии "ТЭФИ" в номинации "Лучший спортивный комментатор" в 2004 и 2005 годах.

Ранее сообщалось, что народный артист РФ, президент Театра сатиры Александр Ширвиндт умер в больнице в возрасте 89 лет.

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