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В Астане состоялось открытое первенство по конному спорту среди девушек

Астана, конный спорт, турнир, фото - Новости Zakon.kz от 08.03.2024 18:33 Фото: Zakon.kz
В Астане в рамках празднования Международного женского дня состоялось открытое первенство среди девушек по конному спорту. В мероприятии приняли участие спортсмены из четырех регионов Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Этот день выбрали не случайно – состязались между собой только девушки. А это порядка 70 наездниц из четырех регионов Казахстана – Караганды, Алматы, Алматинской области и Астаны.

Зрелищный турнир состоялся при поддержке столичного акимата. Организаторами выступила Федерация национальных и олимпийских видов конного спорта города Астаны.

Астана, маслихат, конный спорт , фото - Новости Zakon.kz от 08.03.2024 18:33

Фото: пресс-служба столичного управления спорта и физической культуры

"В этом году турнир проходит в третий раз. С каждым годом растет число участников и его "география", – сказал секретарь столичного маслихата Ерлан Каналимов.

С ним солидарен директор конно-оздоровительного спортивного комплекса "Аргымак" Аманжол Хасенов. По его словам, соревнования – это своего рода подарок девушек самим себе.

Астана, конкур, спорт , фото - Новости Zakon.kz от 08.03.2024 18:33

Фото: пресс-служба столичного управления спорта и физической культуры

"Сегодня представлены порядка пяти конных клубов. Но конный спорт – это больше не спорт, это искусство. В любом другом виде спорта, если тренер поставил перед вами задачу, то там результат зависит только от вас. Здесь же результат зависит от обоих: здесь партнер – лошадь, это живое существо, и этого нет ни в каком другом виде спорта. Здесь надо найти с ним гармонию, вместе дойти до пика физической готовности и надо понять, что она готова выступать. А это живое существо: она может заболеть, у нее может не быть настроения. И вот это все понять, прочувствовать – это искусство. Это сложно сделать", – говорит он.

Главный тренер по конному спорту РК Асет Толкумбеков добавил, что конкур – это красивый, грациозный вид спорта.

Астана, конкур, соревнования , фото - Новости Zakon.kz от 08.03.2024 18:33

Фото: пресс-служба столичного управления спорта и физической культуры

"Это олимпийский вид спорта. Мы можем участвовать на чемпионатах мира, Олимпийских Играх. В Астане у нас на постоянной основе уже есть три конных клуба – это три базы, где у нас идет подготовка спортсменов и где они выступают на чемпионатах. В целом, Астана нам дает очень много детишек, которые в дальнейшем поступают в национальную сборную и уже оттуда идут  отстаивать честь страны на  этапах Кубка мира", – отметил он.

16-летняя Амина Акшина приехала на первенство из Алматы. Она занимается конным спортом с 13 лет.

конкур, спортсмен, конно-спортивный вид спорта , фото - Новости Zakon.kz от 08.03.2024 18:33

Фото: Zakon.kz

"Конный спорт – это не просто общение с лошадью, это поддержка, ты когда садишься на лошадь обо всем забываешь. Хоть я и мало времени занимаюсь, но есть определенные достижения. Хочу стать олимпийским чемпионом", – заявила она.

Отметим, что открытое первенство среди девушек по конному спорту, посвященное Международному женскому дню, прошел в шести направлениях по высоте и сложности:

  • Маршрут №1 "Категория открытого класса";
  • Маршрут №2 "Молодежная категория";
  • Маршрут № 3 "Категория любителей";
  • Маршрут № 4 "Категория молодых лошадей 4 лет";
  • Маршрут №5 "Категория молодых лошадей 5 лет";
  • Маршрут №6 "Категория молодых лошадей 6 лет". 

 Общий призовой фонд соревнований составляет 6 млн тенге. 

Наилучший результат показала столичная спортсменка Раиса Соколенко. Она не только действующий спортсмен, но и тренер. Она в этом спорте 14 лет. 

"В Казахстане все тоже развивается и есть сильные спортсмены. Когда приходят дети, я им говорю, что лошадь, да, большое животное, но его боятся не нужно, ведь они очень доброжелательные и они очень хорошо относятся к детям. Лошадь все чувствует – чувствует твой страх, твои мысли, поведение и нужно садится нужно без страха. У всех детей получается. Сложнее со взрослыми", – отметила она. 

Конкур считается наиболее зрелищным видом конного спорта. Побеждает тот, кто сможет преодолеть несколько препятствий определенной высоты за определенное время.

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