В Астане открылся клуб национальных видов конного спорта
Фото: пресс-служба акимата Астаны
В Астане начал работу клуб национальных видов конного спорта "Astana Polo & Chovken club", объединяющий направления човгана и конного поло, сообщает Zakon.kz.
Клуб существует с 2024 года и за время работы успел принять участие в международных турнирах, представляя Казахстан на спортивной арене.
Руководителем клуба является заслуженный деятель конно-спортивных дисциплин Аманжол Хасенов.
Деятельность клуба направлена на развитие и популяризацию конного спорта, сохранение национальных традиций и формирование интереса к национальным видам конного спорта среди жителей столицы.
В рамках работы клуба проводятся тренировки и спортивные мероприятия, создаются условия для совершенствования навыков всадников и подготовки спортсменов к участию в соревнованиях.
Открытие клуба в Астане способствует дальнейшему развитию конной спортивной культуры и популяризации национальных видов конного спорта.
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