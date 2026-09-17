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События

В Астане открылся клуб национальных видов конного спорта

конный спорт, Астана, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2026 17:10 Фото: пресс-служба акимата Астаны
В Астане начал работу клуб национальных видов конного спорта "Astana Polo & Chovken club", объединяющий направления човгана и конного поло, сообщает Zakon.kz.

Клуб существует с 2024 года и за время работы успел принять участие в международных турнирах, представляя Казахстан на спортивной арене.

Руководителем клуба является заслуженный деятель конно-спортивных дисциплин Аманжол Хасенов.

Деятельность клуба направлена на развитие и популяризацию конного спорта, сохранение национальных традиций и формирование интереса к национальным видам конного спорта среди жителей столицы.

конный спорт, Астана, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2026 17:10

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В рамках работы клуба проводятся тренировки и спортивные мероприятия, создаются условия для совершенствования навыков всадников и подготовки спортсменов к участию в соревнованиях.

Открытие клуба в Астане способствует дальнейшему развитию конной спортивной культуры и популяризации национальных видов конного спорта.

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Айсулу Омарова
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