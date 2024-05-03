Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Эльжана Таниева стала чемпионкой Азии и поедет на Олимпиаду-2024

Художественная гимнастика Золото ЧА-2024, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 14:52 Фото: Instagram/qaz_team_official
Лидер женской сборной Казахстана по художественной гимнастике Эльжана Таниева сумела выиграть золотую медаль Чемпионата Азии-2024 и квалифицировалась на Олимпийские игры в Париже, сообщает Zakon.kz.

Розыгрыши призов, эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, челленджи, интервью и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишись и будь в курсе!

По информации пресс-службы НОК РК, казахстанка боролась за квоту в личном многоборье на квалификационном Чемпионате Азии по художественной гимнастике в Ташкенте (Узбекистан).


В первый день соревнований, которые прошли 2 мая, Таниева захватила промежуточное лидерство, выступив в упражнениях с мячом и обручем.

А уже 3 мая прошли состязания в упражнениях с лентой и булавами. Здесь Эльжана также сохранила свои лидерские позиции, что дало ей возможность взять золотую медаль и путевку в Париж на Олимпийские игры 2024 года.

Художественная гимнастика Бронза ЧА-2024, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 14:52

Фото: Instagram/sport_comiteti

Чемпионка Азии-2024 Эльжана Таниева в итоге набрала 133,40 балла, другая наша соотечественница, Айбота Ертайкызы, финишировала на пятой позиции.

Таким образом, в копилке наших гимнасток на данный час две медали азиатского первенства. К "золоту" Эльжаны Таниевой можно добавить "бронзу" казахстанской сборной в групповом многоборье, которая была завоевана 2 мая.

Наши девушки в сумме набрали 61,30 балла, пропустив вперед себя представителей Узбекистана и Японии.

Читайте также

Пулевая стрельба КМ Серебро
Казахстанские стрелки завоевали "серебро" на этапе Кубка мира
Футбол 47 игр без поражения
"Байер" продлил фантастическую серию без поражений до 47 матчей
Футбол Возвращение ЛЧ
"Ливерпуль" вернулся в Лигу чемпионов
Куандык Шынасилов
Париж - 2024 Казахстан Узбекистан 2024 год Художественная гимнастика
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Оползень сошел в Талгарском районе
На территорию коттеджного городка в Алматинской области сошел оползень
Дело Бишимбаева, суд, Астана
Адвокат о видео в телефоне Бишимбаева: За 20 минут произнес 175 раз одну фразу
Когда в Казахстане появятся новые операторы связи и почему их тарифы будут дешевле
В Казахстане появятся новые операторы связи и их тарифы будут дешевле
Приговор Мурату Оразбаеву, подробности уголовного дела
Задержание главы станции скорой медицинской помощи в Астане: стали известны детали дела
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: