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Знаменитого велогонщика обвинили в убийстве жены

Велоспорт Убийство Жены, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2024 15:15 Фото: wikimedia.
Чемпиону мира по велоспорту Роану Деннису из Австралии предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве жены Мелиссы, сообщает Zakon.kz.

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Как передает The Guardian, австралийский велогонщик может сесть в тюрьму на 15 лет, если его признают виновным в случившемся. По данным правоохранителей, 30 декабря 2023 года спортсмен по неосторожности сбил свою супругу Мелиссу Хоскинс перед их домом в Аделаиде.

33-летнему велогонщику предъявили обвинение в непредумышленном убийстве из-за опасного вождения. Суд над Деннисом запланирован на август.

Велоспорт Убийство Жены, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2024 15:15

Фото: flickr

Роан Деннис является бронзовым призером Токийской олимпиады 2020 года по велоспорту, а также четырехкратным чемпионом мира. Вдобавок он завоевал "серебро" Летних Игр в Лондоне-2012 и стал двукратным победителем мирового первенства в велотреке.

Мелисса Хоскинс участвовала на Олимпийских играх 2012 и 2016 годов и входила в состав сборной Австралии, которая выиграла командную гонку преследования на ЧМ-2015 по велотреку.

У супругов в браке родились двое детей.

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