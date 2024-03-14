Знаменитого велогонщика обвинили в убийстве жены

Чемпиону мира по велоспорту Роану Деннису из Австралии предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве жены Мелиссы, сообщает Zakon.kz.

Розыгрыши призов, эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, челленджи, интервью и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишись и будь в курсе!

Как передает The Guardian, австралийский велогонщик может сесть в тюрьму на 15 лет, если его признают виновным в случившемся. По данным правоохранителей, 30 декабря 2023 года спортсмен по неосторожности сбил свою супругу Мелиссу Хоскинс перед их домом в Аделаиде.



33-летнему велогонщику предъявили обвинение в непредумышленном убийстве из-за опасного вождения. Суд над Деннисом запланирован на август.





Фото: flickr

Роан Деннис является бронзовым призером Токийской олимпиады 2020 года по велоспорту, а также четырехкратным чемпионом мира. Вдобавок он завоевал "серебро" Летних Игр в Лондоне-2012 и стал двукратным победителем мирового первенства в велотреке.



Мелисса Хоскинс участвовала на Олимпийских играх 2012 и 2016 годов и входила в состав сборной Австралии, которая выиграла командную гонку преследования на ЧМ-2015 по велотреку.

У супругов в браке родились двое детей.