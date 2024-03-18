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Казахстанские каратистки завоевали золото и бронзу турнира в Турции

Две казахстанки завоевали золото турнира по WKF карате в Турции , фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2024 07:21 Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры
Казахстанские каратистки Молдир Жанбырбай и Бэлла Самашева выиграли высшие награды турнира по WKF карате в Турции Karate1 Premier League - Antalya 2024, сообщает Zakon.kz

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По информации Комитета по делам спорта и физкультуры, Молдир Жанбырбай (50 кг) стала победительницей турнира. При этом поединка в финале не состоялось ввиду того, что соперница нашей соотечественницы по решающему бою - венесуэлка Салазар Йоргелис не вышла из-за травмы.

Ранее Молдир победила итальянку Агус Азиа (6:2), алжирку Уикен Силию (6:4), португалку Родригес Катарину (3:1).

Две казахстанки завоевали золото турнира по WKF карате в Турции , фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2024 07:21

Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры

Бэлла Самашева в финале Бэлла турнира победила итальянку Лалло Виоллу.

А еще одна каратистка Софья Берульцева заняла третье место.

Две казахстанки завоевали золото турнира по WKF карате в Турции, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2024 07:21

Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры

Победив в 1/4 финала португалку Риту Оливейру, наша соотечественница в полуфинале уступила немке Йоханне Книр.

В поединке за третье место Софья одолела англичанку Софью Уолтерстен - 8:6.

Ранее 17 марта сообщалось, что еще одна наша спортсменка казахстанка Асель Канай заняла третье место в этом турнире. Наша соотечественница в поединке за бронзу весовой категории до 61 кг победила француженку Леа Авазери со счетом 4:2.

Казахстанские каратистки завоевали золото и бронзу турнира в Турции, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2024 07:21

Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры

В данных соревнованиях принимали участие около 400 бойцов из 60 стран мира.

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