Казахстанские каратистки завоевали золото и бронзу турнира в Турции
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По информации Комитета по делам спорта и физкультуры, Молдир Жанбырбай (50 кг) стала победительницей турнира. При этом поединка в финале не состоялось ввиду того, что соперница нашей соотечественницы по решающему бою - венесуэлка Салазар Йоргелис не вышла из-за травмы.
Ранее Молдир победила итальянку Агус Азиа (6:2), алжирку Уикен Силию (6:4), португалку Родригес Катарину (3:1).
Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры
Бэлла Самашева в финале Бэлла турнира победила итальянку Лалло Виоллу.
А еще одна каратистка Софья Берульцева заняла третье место.
Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры
Победив в 1/4 финала португалку Риту Оливейру, наша соотечественница в полуфинале уступила немке Йоханне Книр.
В поединке за третье место Софья одолела англичанку Софью Уолтерстен - 8:6.
Ранее 17 марта сообщалось, что еще одна наша спортсменка казахстанка Асель Канай заняла третье место в этом турнире. Наша соотечественница в поединке за бронзу весовой категории до 61 кг победила француженку Леа Авазери со счетом 4:2.
Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры
В данных соревнованиях принимали участие около 400 бойцов из 60 стран мира.