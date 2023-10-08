Казахстанская каратистка вышла в финал Азиады

Молдир Жанбырбай, каратистка из Казахстана, прошла в финальный этап соревнований летних Азиатских игр в Ханчжоу, сообщает Zakon.kz.

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Утром 8 октября состоялся полуфинальный бой соревнований по карате, в которых казахстанка Молдир Жанбырбай одолела спортсменку из Ирана Сару Бахманяр.

Встреча закончилась с минимальным преимуществом казахстанской спортменки, 5:4. Победа обеспечила Молдир Жанбырбай выход в финал.

Накануне казахстанские гимнастки Эльжана Таниева и Милана Парфилова принесли стране две медали Азиатских игр в китайском Ханчжоу.