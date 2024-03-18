Стала известна зарплата главы ФИФА

Заработная плата руководителя Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выросла на треть после его переизбрания на новый срок в прошлом году, сообщает Zakon.kz.

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По информации Sky, в 2023 году базовая зарплата главы ФИФА составила около 2,6 млн евро, что на 33% больше по сравнению с прошлыми показателями. Данное увеличение оплаты труда главного футбольного функционера мира было одобрено Советом ФИФА.





Фото: Instagram/gianni_infantino

Учитывая бонус в размере 1,76 млн евро за проведение женского мундиаля в 2023 году, Инфантино заработал более 4,2 млн евро.



Здесь стоит отметить, что три представителя комитета ФИФА определяют размер зарплаты президента мирового футбольного органа. В него входят экс-рефери из Индии – Мукул Мудгал, вице-президент ФИФА из Южной Америки Алехандро Домингес и опытный финансист из Швейцарии – Бруно Чиоменто.





Фото: kff.kz

В марте 2023 года Джанни Инфантино был переизбран на пост президента Международной федерации футбола до 2031 года, с продлением срока еще на один период.

Главный футбольный функционер планеты год назад побывал с рабочим визитом в Астане. Тогда президенты ФИФА и КФФ обсудили ряд вопросов по реализации совместных проектов по развитию футбола в нашей стране. Плюс Инфантино принял участие в церемонии открытия финального этапа Национальной школьной девичьей лиги по футболу.

Это был первый визит Инфантино в Казахстан в качестве главы ФИФА.