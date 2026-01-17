#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-15°
$
512.16
594.72
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-15°
$
512.16
594.72
6.57
Спорт

Сколько зарабатывает главный футбольный чиновник мира

Футбол Зарплата Президента FIFA, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2026 09:27 Фото: Instagram/Gianni_Infantino
Заработная плата президента Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино за последние 10 лет выросла в четыре раза и сейчас он получает 6,1 млн долларов в год, сообщает Zakon.kz.

По сведением Le Monde, когда Инфантино 10 лет назад пришел на замену прежнего главы FIFA Зеппа Блаттера, ему поставили оклад в размере 1,5 млн долларов в год.

И с тех пор, как передают эксперты налоговых органов США, зарплата Джанни Инфантино выросла в четыре раза.

Сейчас годовой доход футбольного чиновника №1 в мире составляет 6,133 млн долларов, из которых 2,954 млн – это базовый оклад, 1,874 млн – бонусы, а 1,148 млн – другие компенсации и 155 тысяч долларов – пенсионные затраты.

Последний мундиаль в Катаре принес ему денежный бонус в размере 1,77 млн евро.

Между тем на днях бывший тренер сборной Англии Гарет Саутгейт назвал причину последних громких увольнений в футболе.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Стала известна зарплата главы ФИФА
11:58, 18 марта 2024
Стала известна зарплата главы ФИФА
Сколько билетов уже продано на ЧМ-2026 по футболу
12:22, 17 октября 2025
Сколько билетов уже продано на ЧМ-2026 по футболу
Глава FIFA Инфантино собирается посетить Казахстан
22:02, 22 апреля 2023
Глава FIFA Инфантино собирается посетить Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: