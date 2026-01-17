Сколько зарабатывает главный футбольный чиновник мира

Заработная плата президента Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино за последние 10 лет выросла в четыре раза и сейчас он получает 6,1 млн долларов в год, сообщает Zakon.kz.

По сведением Le Monde, когда Инфантино 10 лет назад пришел на замену прежнего главы FIFA Зеппа Блаттера, ему поставили оклад в размере 1,5 млн долларов в год.

И с тех пор, как передают эксперты налоговых органов США, зарплата Джанни Инфантино выросла в четыре раза.

Сейчас годовой доход футбольного чиновника №1 в мире составляет 6,133 млн долларов, из которых 2,954 млн – это базовый оклад, 1,874 млн – бонусы, а 1,148 млн – другие компенсации и 155 тысяч долларов – пенсионные затраты.

Последний мундиаль в Катаре принес ему денежный бонус в размере 1,77 млн евро.

