Дубль Овечкина позволил "Вашингтону" войти в зону плей-офф НХЛ

Российский форвард клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин объявлен первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против "Калгари Флеймз", где его команда выиграла со счетом 5:2. Сам хоккеист записал на свой счет две шайбы, сообщает Zakon.kz.

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Победа над "Калгари" позволила столичному коллективу впервые в сезоне засветиться в списке команд, которые планируют сыграют в плей-офф нынешнего Кубка Стэнли. Вдобавок "Кэпиталз" одержали третью подряд победу в регулярном чемпионате.

Россиянин сделал дубль в гостевом поединке против "Флэймз" и сократил отставание от легендарного Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории лиги до 51 гола.

Таким образом, Александр Овечкин достиг рубежа в 843 шайбы за карьеру в НХЛ. После игры в Калгари "Вашингтон" поднялся на восьмое место в таблице Восточной конференции, набрав 75 очков.

Сам же 38-летний россиянин довел свою копилку активов до 52 (21+31) очков в 64 играх нынешнего сезона.

Согласно рекордам НХЛ, Овечкин в 170-й раз забросил "2+" шайбы в матчах регулярного чемпионата. Больше всех дублей в истории лиги удалось сделать только Уэйну Гретцки (189).

Плюс к этому звездный российский форвард забивал "20+" голов в каждом из 19 своих сезонов в НХЛ. В этой номинации первой звездой считается знаменитый ветеран Горди Хоу (22 сезона).

Следующий поединок "Вашингтон" проведет на своей арене – 21 марта клуб примет "Торонто Мэйпл Ливз".