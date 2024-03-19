Шымкент соберет лучших в стендовой стрельбе

В Шымкенте в 2026 году состоится этап Кубка мира по стендовой стрельбе, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации спортивной стрельбы.

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В сообщении за 19 марта 2024 года отмечено:

"Азиатская конфедерация спортивной стрельбы (ACS) в ходе проведения инспекции спортивных стрелковых объектов в Казахстане приняла решение-заключение "О 100-процентной подготовленности и соответствии международным стандартам стрелковых объектов требованиям Международной федерации стрелкового спорта ISSF".

В ходе встречи президент ACS шейх Сальман Сабах Аль-Салем Аль-Хомуд Аль-Сабах отметил, что стрелковый комплекс Shymkent Shooting Plaza, который находится в Шымкенте, готов для проведения лицензионного этапа Кубка мира 2026 года по стендовой стрельбе, а также большого чемпионата Азии 2025 года.

Стоит отметить, что в 2024 году с 20 по 30 сентября в Алматинской области пройдет Кубок Азии по стендовой стрельбе.

Кроме того, в 2025 году в Шымкенте планируется провести чемпионат Азии по спортивной стрельбе. Ожидается участие не менее 2,5 тыс. спортсменов.