Спорт

В Алматинской области стартовал этап Кубка мира по стендовой стрельбе

открытие этапа Кубка мира по стендовой стрельбе, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2026 17:12 Фото: Федерация спортивной стрельбы
В Алматинской области состоялась торжественная церемония открытия этапа Кубка мира по стендовой стрельбе, сообщает Zakon.kz.

В мероприятии приняли участие президент Международной федерации спортивной стрельбы ISSF Лучиано Росси, генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов, являющийся президентом Казахстанской Национальной федерации спортивной стрельбы, министр туризма и спорта Республики Казахстан Ербол Мырзабосынов, аким Алматинской области Марат Султангазиев.

Гости отметили высокий уровень организации соревнований, их международную значимость и пожелали спортсменам достойных результатов.

Выступая на церемонии, Берик Асылов подчеркнул:

"Для Казахстана большая честь принимать соревнования такого уровня. Это не только признание нашей инфраструктуры и возможностей, но и вклад в развитие спорта, воспитание дисциплины и силы характера у молодежи. Уверен, что такие турниры формируют не только чемпионов, но и сильное, ответственное общество".

Соревнования проходят со 2 по 11 мая 2026 года в стрелковом клубе имени Александра Асанова.

В турнире принимают участие около 550 спортсменов и официальных лиц из 42 стран мира.

Текущий этап Кубка мира собрал сильнейших представителей мирового стрелкового спорта и является рейтинговым турниром, по итогам которого спортсмены могут улучшить свои позиции в системе ISSF и приблизиться к получению олимпийских лицензий.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
