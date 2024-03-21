Девять к одному: коэффициент на победу наших в мачте Греция – Казахстан

Olimpbet публикует аналитику на стыковые матчи в пути С. Сборная Казахстана проведет важнейшую игру против Греции. А Люксембург в гостях у Грузии должен будет доказать, что вырос из штанишек футбольных "карликов".

Евро-2024. Квалификация. Стыковые матчи. Путь С. Греция – Казахстан. 22 марта, 00:45 (время Астаны)

До старта финальной части чемпионата Европы, которая пройдет на футбольных полях Германии, осталось менее трех месяцев. Однако известны еще не все участники турнира. Обладатели трех последних заветных путевок на Евро-2024 определятся по итогам стыковых матчей, которые состоятся 21 и 26 марта.

Те сборные, которым удастся в этом плей-офф одержать по две победы, и отправятся на континентальное первенство. Первым стыковым соперником Казахстана стала Греция, которая не смогла выйти на Евро-2024 путем классической квалификации. "Эллины" заняли в отборочной группе В третье место, пропустив вперед объективно более сильные команды Франции и Нидерландов.

Противник у сборной Казахстана, что и говорить, очень непростой. И дело даже не в том, что "пираты" выигрывали чемпионат Европы 2004 года, а в рейтинге ФИФА располагаются на 51 строчку выше казахстанцев. Гораздо важнее для команды, руководимой уругвайским специалистом Густаво Пойетом, то, что играть она будет на своем поле.

При яростной поддержке родных трибун "эллины", кстати, добились ничейного результата в матче с французами. Для последних очковые потери на афинской "ОПАП-Арене" оказались единственными за весь отборочный цикл. Теперь на этом же стадионе предстоит сыграть и казахстанцам.

В пользу сборной Греции говорит статистика: три победы в трех матчах с командой Казахстана. Неужели у подшефных Магомеда Адиева нет никаких шансов выйти в финал плей-офф?

В линии у букмекера Olimpbet греки выглядят все же явными фаворитами домашней встречи. В английских (дробных) котировках на победу нашей сборной дается не слишком утешительный коэффициент – 9/1.

В более привычном, десятичном, отображении кэфы выглядят так: П1 – 1,36, Х – 4,79, П2 – 10.

Кстати, самый популярный букмекер страны считает "эллинов" главными претендентами в борьбе за путевку на Евро-2024 по пути С. Однако надежда, как известно, умирает последней, поэтому будем верить в успех сборной Казахстана и горячо болеть за наших футболистов! Алға, Қазақстан!

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Фото: Olimpbet Arena

Грузия – Люксембург. 21 марта, 22:00

Соперники казахстанцев и греков по одной ветке плей-офф, сборные Грузии и Люксембурга, встретятся в Тбилиси. Сейчас это команды приблизительно одинакового уровня. Люксембуржцы давно уже выросли из коротких штанишек футбольных "карликов". Сейчас это вполне боеспособный коллектив, по командным взаимодействиям, пожалуй, даже более слаженный и сыгранный, чем грузинский.

Однако кавказская команда сильна яркими индивидуальностями. Правда, главная из них игру с Люксембургом пропустит. Звезда Серии А, действующий чемпион Италии в составе "Наполи" Хвича Кварацхелия просто-напросто в отборочном цикле перебрал желтых карточек. Это, конечно, очень серьезная потеря для команды Вилли Саньоля.

Но грузины будут принимать соперника в родных стенах, а домашний стадион – большое подспорье для них. В квалификации сборная Грузии на своем поле проиграла только Испании, хотя и разгромно – со счетом 0:7. Зато не позволила увезти из Тбилиси три очка ни Шотландии, ни Норвегии, которые грузин в итоговой таблице опередили.

Аналитики Olimpbet сходятся во мнении, что перспективы хозяев выиграть полуфинал плей-офф пути С намного весомее: П1 – 1,81, Х – 3,48, П2 – 4,87. При этом букмекер №1 в Казахстане ожидает, что матч на стадионе имени Бориса Пайчадзе с большой степенью вероятности будет "низовым": Тот (2.5) М – 1,58, Б – 2,41.

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Источник: Olimpbet Arena