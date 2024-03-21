Стало известно, кто из футболистов сыграет за Казахстан в матче против Греции

Объявлен стартовый состав сборной Казахстана на матч против Греции, сообщает Zakon.kz.

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В ночь на 22 марта сборная Казахстана по футболу проведет полуфинальный стыковой матч за право впервые в своей истории сыграть на Чемпионате Европы.

По информации Казахстанской федерации по футболу, в стартовом составе за нашу команду сыграют:

Игорь Шацкий

Марат Быстров

Эльхан Астанов

Ислам Чесноков

Максим Самородов

Ян Вороговский

Багдат Каиров

Бактиер Зайнутдинов

Абзал Бейсебеков

Александр Марочкин

Темирлан Ерланов

Ранее лидер сборной Казахстана по футболу и главный тренер дали расклад на матч с Грецией. Полузащитник и лидер сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, комментируя предстоящий матч с Грецией, отметил, что команда уверена в своих силах. Также главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев подчеркнул, что футболисты понимают цену матча с Грецией.



Также 21 марта стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев будет смотреть футбольный матч Казахстана против Греции.