Казахстанские хоккеистки завершили чемпионат Азии яркой победой со счетом 5:1

Женская сборная Казахстана по хоккею стала бронзовым призером чемпионата Азии в Саппоро (Япония), сообщает Zakon.kz.

Об этом 18 октября 2026 года рассказали в пресс-службе Национального Олимпийского комитета Казахстана.

"В заключительном матче турнира казахстанские хоккеистки одержали победу над сборной Южной Кореи со счетом 5:1, обеспечив себе третье место", – говорится в сообщении.

Ранее национальная команда уступила Японии (0:4) и Китаю (1:2). Эти сборные поспорят за "золото" чемпионата Азии.

Тем временем накануне прошли полуфиналы "Мастерса" в Шанхае, где подопечный казахстанского тренера Андрея Голубева, Даниил Медведев, не смог пробиться в решающую стадию.