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Казахстанские хоккеистки выступят в Андорре на женском чемпионате мира по хоккею

Хоккей, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2024 03:36 Фото: Instagram/aldabergenova.98
27 марта женская сборная Казахстана по хоккею объявила состав на чемпионат мира по хоккею среди женских команд в дивизионе IIA, сообщает Zakon.kz.

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По данным пресс-службы Казахстанской федерации хоккея, за путевку в первый дивизион сборная Казахстана поборется с командами Бельгии, Испании, Исландии и Мексики. С 27 марта по 5 апреля запланирован подготовительный сбор в месте проведения соревнований в городе Канильо, Андорра на высоте 2000 м.

В окончательную заявку попали 22 игрока. Из них, 20 полевых и два вратаря. При этом среди вратарей представлены Полина Говтва из команды "Торпедо" города Усть-Каменогорск и Арина Щеколова из столичной команды "Томирис".

Хоккей, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2024 03:36

Арина Щеколова, фото: Instagram/arina_vara20

Накануне другая казахстанская спортсменка – единственная представительница казахстанского ММА в знаменитом американском промоушене UFC Мария Агапова известила болельщиков о скором выходе в клетку.

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