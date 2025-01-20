Казахстанский теннисист Алан Курмангалиев стал бронзовым призером турнира в Тунисе
Фото: пресс-служба ФНТК РК
В Тунисе по завершении WTT Youth Contender Tunis состоялся турнир WTT Youth Star Contender Tunis, где Казахстан представлял карагандинец Алан Курмангалиев (тренер Эльмира Алиева), сообщает Zakon.kz.
В Федерации настольного тенниса Казахстана 19 января 2025 года заявили:
"В возрастной категории до 19 лет наш спортсмен выступил успешно, завоевав бронзовую медаль. Поздравляем!"
На турнире Алану Курмангалиеву удалось обыграть Данило Фасо (Италия) со счетом 3:0, Рафаля Формела (Польша) – 3:1, Яна Мругала (Польша) – 3:0, Степана Брель (Чехия) – 3:1, Тома Клоссета (Бельгия) – 3:1, Юлиана Чирита (Румыния) – 0:3.
15 января 2025 года сообщалось, что Алан Курмангалиев пробился в основные соревнования на турнире по настольному теннису в Тунисе.
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