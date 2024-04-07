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Дочь хоккеиста Жайлоуова завоевала бронзовую медаль на престижном турнире

Дочь хоккеиста Жайлоуова завоевала бронзовую медаль в престижном турнире, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2024 06:51 Фото: qaz_olympics
Казахстанская гимнастка Эрика Жайлауова заняла третье место на международном турнире по художественной гимнастике в Болгарии, сообщает Zakon.kz.

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"Золото" соревнований взяла Калаин Боряна – 134,90 очка, "серебро" досталось Елвире Краснобаевой – 132.35, а наша Эрика Жайлауова заработала 125,15 очка.

Другая казахстанская гимнастка Айым Мейржанова стала четвертой, набрав 124,25 очка. 


Отметим, что Эрика Жайлауова, дочь известного хоккеиста Талгата Жайлауова, в прошлом году заняла третье место в командном зачете в Ханчжоу.

В 2023 году она была на 19-м месте, ей не хватило дойти до финального этапа квалификационного раунда лицензионного чемпионата мира в Валенсии.

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