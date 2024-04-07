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Казахстанские хоккеистки начали с победы ЧМ в Андорре

Казахстанские хоккеистки начали с победы ЧМ в Андорре, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2024 03:27 Фото: kazakhstanhockey
На проходящем в Канильо (Андорра) ЧМ по хоккею во II дивизионе 7 апреля сборная Казахстана победила в первом туре, сообщает Zakon.kz

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По информации Комитета по делам спорта и физической культуры в рамках группы А наши соотечественницы со счетом 4:2 одолели мексиканок.


Шайбы забили Пернеш Ашимова, Дария Молдабай, Анастасия Оразбаева и Мунира Саяхаткызы.

8 апреля команда РК сыграет с коллективом Китайского Тайбэя (16:00 по времени Астаны).

Ранее сообщалось, что наши спортсменки по артистичному плаванию выиграли этап Кубка мира в Пекине. 

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Елена Вебер
Казахстан Сборная Казахстана
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