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Женская сборная РК по артистичному плаванию выиграла этап Кубка мира в Пекине

Женская сборная РК по артистичному плаванию выиграла этап Кубка мира в Пекине, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2024 02:54 Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры
Золото взяли наши спортсменки в акробатической программе на этапе Кубка мира в столице Китая, опередив Китай и Австралию, сообщает Zakon.kz

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По информации Комитета по делам спорта и физической культуры перед этим сборная Казахстана взяла бронзу в технической программе.

В состав сборной Казахстана входят Айгерим Курмангалиева, Этери Какутиа, Наргиза Болатова, Арина Мясникова, Анна Павлетцова, Жаклин Якимова, Жания Жиенгазы и Ксения Макарова.


Всего Казахстан взял пять медалей на этапе Кубка мира:

  • Женская сборная - в акробатической программе
  • Чемпионы мира Наргиза Болатова и Эдуард Ким (https://t.me/sportilinet/15589) - в технической программе среди смешанных дуэтов
  • Виктор Друзин и Анна Павлетцова - в свободной программе среди смешанных дуэтов
  • Женская сборная - в технической программе
  • Виктор Друзин - в одиночной программе (соло) 

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Елена Вебер
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