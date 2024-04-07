Женская сборная РК по артистичному плаванию выиграла этап Кубка мира в Пекине
Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры
Золото взяли наши спортсменки в акробатической программе на этапе Кубка мира в столице Китая, опередив Китай и Австралию, сообщает Zakon.kz
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По информации Комитета по делам спорта и физической культуры перед этим сборная Казахстана взяла бронзу в технической программе.
В состав сборной Казахстана входят Айгерим Курмангалиева, Этери Какутиа, Наргиза Болатова, Арина Мясникова, Анна Павлетцова, Жаклин Якимова, Жания Жиенгазы и Ксения Макарова.
Всего Казахстан взял пять медалей на этапе Кубка мира:
- Женская сборная - в акробатической программе
- Чемпионы мира Наргиза Болатова и Эдуард Ким (https://t.me/sportilinet/15589) - в технической программе среди смешанных дуэтов
- Виктор Друзин и Анна Павлетцова - в свободной программе среди смешанных дуэтов
- Женская сборная - в технической программе
- Виктор Друзин - в одиночной программе (соло)
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