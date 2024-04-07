Женская сборная РК по артистичному плаванию выиграла этап Кубка мира в Пекине

Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры

Золото взяли наши спортсменки в акробатической программе на этапе Кубка мира в столице Китая, опередив Китай и Австралию, сообщает Zakon.kz

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По информации Комитета по делам спорта и физической культуры перед этим сборная Казахстана взяла бронзу в технической программе.



В состав сборной Казахстана входят Айгерим Курмангалиева, Этери Какутиа, Наргиза Болатова, Арина Мясникова, Анна Павлетцова, Жаклин Якимова, Жания Жиенгазы и Ксения Макарова.





Всего Казахстан взял пять медалей на этапе Кубка мира: