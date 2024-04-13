Битва за реванш с Махачевым: на что ставить в поединке Царукяна против Оливейры?

Турнир UFC 300 пройдет уже в это воскресенье. Приблизительно в 7 утра начнется поединок топовых легковесов. Бывший чемпион дивизиона Чарльз Оливейра (34-9) сразится с восходящей звездой Арманом Царукяном (21-3).

Уже долгие годы легкий вес считается флагманом среди остальных категорий. Но новые лица в топе появляются нечасто. Чарльз Оливейра – один из главных легковесов уже несколько лет. Мастерские навыки джиу-джитсу и характер воина помогли ему добраться до самой вершины, пока на UFC 280 эту сказку не прервал Ислам Махачев.



После поражения Чарльз вернулся и нокаутировал Бенеила Дариуша, но затем упустил шанс на реванш с дагестанцем из-за травмы на тренировке. Теперь ему придется еще раз доказывать, что он достоин поединка за пояс.

Помешать ему отважился молодой и голодный проспект Арман Царукян. Российский боец армянского происхождения начал свой путь в UFC еще в 2019 году. В дебюте он проиграл Исламу Махачеву, но уже тогда зрители отметили его невероятные навыки.

С тех пор Арман часто напоминал о том, какую конкуренцию составил Исламу и что в реванше доведет дело до победы. Царукян почти не проигрывал, не считая спорного судейского решения в противостоянии с Матеушем Гамротом. В декабре 2022 года ему удалось одолеть казахстанского бойца Дамира Исмагулова.

По мнению аналитиков крупнейшего букмекера Казахстана Olimpbet, Арман является фаворитом предстоящего боя: коэффициент на его победу – 1.43, на победу Оливейры – 2.83.

Кстати, для этого поединка Olimpbet подготовил акцию: если ставка на победу Армана от 2000 тенге не зайдет, то казахстанский букмекер №1 вернет 20% на счет игрока.

Фанаты, в отличие от аналитиков, считают, что у Чарльза есть шансы на победу. Это самый опытный боец дивизиона, который не раз превозмогал трудности. Россиянин стилистически неудобный соперник, но имеет некоторые проблемы с выносливостью. Чем дольше будет идти бой, тем больше шансов у бывшего чемпиона поймать его на болевой или удушающий.

Какие еще бои заслуживают особого внимания на UFC 300?

Джастин Гейджи проведет защиту титула "BMF" против легенды полулегкого веса Макса Холлоуэйя: П1 – 1.64; П2 – 2,35.

Не стоит забывать и про главное событие – король полутяжелого веса Алекс Перейра проведет первую защиту титула против бывшего чемпиона категории Джамала Хилла: П1 – 1.76; П2 – 2.06.

Роспись на другие поединки UFC 300 смотрите у казахстанского букмекера №1 по версии престижной премии "Выбор года".

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Источник: Olimpbet Arena