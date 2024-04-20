ФК "Актобе" нанес первое поражение "Кайрату" в новом сезоне КПЛ
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Ажиотаж вокруг матча был очень высоким, интерес к нему подогревался уже заранее. За сутки до начала ответственного поединка билеты на главную футбольную арену Алматы были распроданы. И футболисты обеих команд не обманули надежды болельщиков, показав игру высокого уровня уже с первых минут.
Изначально активно создавали опасные моменты хозяева поля, затем гости выровняли игру, без конца беспокоя вратаря "Кайрата".
В итоге западноказахстанцы заработали пенальти, который на 40-й минуте удачно реализовал Алибек Касым. Со счетом 1:0 команды ушли на перерыв.
После 15-минутного отдыха футболисты "Актобе" увеличили преимущество. На 67-й минуте встречи отличился основной форвард гостей Максим Самородов – 2:0.
После этого массированные атаки "Кайрата" успеха не принесли, но зато снова отметился Максим Самородов. Игрок сборной Казахстана довел счет до 3:0.
Под занавес матча все-таки хозяева поля забили гол престижа усилиями Максима Швырева. Финальный свисток зафиксировал итоговый счет 3:1 в пользу "Актобе".
Благодаря данной победе западноказахстанский коллектив единолично возглавил турнирную таблицу чемпионата, набрав 10 очков.
Главный конкурент "Актобе", действующий чемпион Казахстана "Ордабасы", не смог обыграть в Шымкенте футболистов "Кызылжара" (Петропавловск) – 1:1.
В других встречах пятого тура зафиксированы следующие результаты:
- "Женис" – "Туран" – 1:0.
- "Кайсар" – "Атырау" – 1:1.
Оставшиеся две игры данного тура пройдут 21-го апреля, где встретятся:
- "Астана" – "Тобол" и "Жетысу" – "Шахтер".