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ФК "Актобе" нанес первое поражение "Кайрату" в новом сезоне КПЛ

Футбол Матч 5 тура, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2024 21:21 Фото: Instagram/fcaktobe_official
20 апреля на Центральном стадионе Алматы прошел центральный матч пятого тура чемпионата QFL-2024, где лидер турнирной таблицы "Кайрат" проиграл одному из главных фаворитов нынешнего сезона "Актобе" со счетом 1:3, сообщает Zakon.kz.

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Ажиотаж вокруг матча был очень высоким, интерес к нему подогревался уже заранее. За сутки до начала ответственного поединка билеты на главную футбольную арену Алматы были распроданы. И футболисты обеих команд не обманули надежды болельщиков, показав игру высокого уровня уже с первых минут. 

Изначально активно создавали опасные моменты хозяева поля, затем гости выровняли игру, без конца беспокоя вратаря "Кайрата".

В итоге западноказахстанцы заработали пенальти, который на 40-й минуте удачно реализовал Алибек Касым. Со счетом 1:0 команды ушли на перерыв.

После 15-минутного отдыха футболисты "Актобе" увеличили преимущество. На 67-й минуте встречи отличился основной форвард гостей Максим Самородов – 2:0. 

После этого массированные атаки "Кайрата" успеха не принесли, но зато снова отметился Максим Самородов. Игрок сборной Казахстана довел счет до 3:0.

Под занавес матча все-таки хозяева поля забили гол престижа усилиями Максима Швырева. Финальный свисток зафиксировал итоговый счет 3:1 в пользу "Актобе".

Благодаря данной победе западноказахстанский коллектив единолично возглавил турнирную таблицу чемпионата, набрав 10 очков. 

Главный конкурент "Актобе", действующий чемпион Казахстана "Ордабасы", не смог обыграть в Шымкенте футболистов "Кызылжара" (Петропавловск) – 1:1. 

В других встречах пятого тура зафиксированы следующие результаты:

  • "Женис" – "Туран" – 1:0.
  • "Кайсар" – "Атырау" – 1:1.

Оставшиеся две игры данного тура пройдут 21-го апреля, где встретятся:

  • "Астана" – "Тобол" и "Жетысу" – "Шахтер".

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