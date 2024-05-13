"Ордабасы" нанес первое поражение "Тоболу" в сезоне КПЛ-2024

В минувшие выходные прошли матчи 8-го тура казахстанского первенства по футболу среди команд Премьер-лиги. В ходе данных игр лидер турнирной таблицы, "Тобол", проиграл в Шымкенте "Ордабасы" со счетом 0:1, сообщает Zakon.kz.

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Данное поражение стало первым в нынешнем чемпионате для костанайского коллектива, плюс к этому они уступили главенство в таблице КПЛ-2024.





По итогам матчей 8-го тура вместо "Тобола" на вершину таблицы поднялся "Актобе", который на выезде переиграл "Кызылжар" из Петропавловска – 2:0.





Вслед за западноказахстанцами расположились "Елимай" и "Кайрат", у всех трех клубов по 14 очков.

Алматинский "Кайрат" на выезде был сильнее столичного "Жениса" – 2:0, благодаря голам Адилета Садыбекова и Вячеслава Швырева.





На 4-й строчке классификации QFL 2024 расположился "Жетысу" (Талдыкорган), одолевший в гостях туркестанский "Туран" со счетом 3:2.





Неожиданно потеряла очки на своей арене "Астана", сыграв вничью с "Кайсаром" – 1:1.





Поединки 9-го тура КПЛ-2024 пройдут 18 и 19 мая, где большой интерес у болельщиков вызывает два противостояния. Сначала "Актобе" примет у себя "Ордабасы", затем "Елимай" проэкзаменует на своем поле "Кайрат".

Тем временем на этих выходных был опубликован рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира. А звезда французского ПСЖ Килиан Мбаппе официально объявил о своем уходе из клуба.