Лондонское дебри “Арсенала” и “Челси” в перенесённом матче 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) закончилось тотальным разгромом “синих”. "Арсенал" победил со счетом 5:0, сообщает Zakon.kz.

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Как пишет в социальной сети X журналист Бен Джейкобс, "Арсенал" одержал свою самую крупную победу над принципиальным соперником в истории - в 1930 году матч этих команд завершился со счётом 5:1 не в пользу синих.

Четыре из пяти забитых мячей "канониры" отправили в ворота гостей во втором тайме. Дублем отметились Кай Хаверц и Бен Уайт, а ещё один мяч на счету Леандро Троссарда.

После победы “Арсенал” с 77 очками возглавляет турнирную таблицу АПЛ, опережая ближайшего преследователя в лице “Ливерпуля” на 3 очка. “Челси” с 47 очками располагается на девятом месте.



