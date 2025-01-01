"Арсенал" одержал уверенную победу в матче АПЛ

Футбольный клуб "Арсенал" победил другую английскую команду "Брентфорд" в матче 19-го тура АПЛ со счетом 3:1, сообщает Zakon.kz.

Первый гол в матче забили игроки "Брентфорд". В этом отличился Брайан Мбеумо. Лондонцы отыгрались благодаря голу Габриэля Жезуса.

Второй гол в составе "Арсенала" забил Микель Мерино, а окончательный счет в матче установил Габриэль Мартинелли.

Так "Арсенал" с 39 очками поднялся на второе место в АПЛ. Команда Микеля Артеты отстает от лидирующего "Ливерпуля" на 6 очков.

"Брентфорд" с 24 очками занимает 12-е место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что "Челси" проиграл второй матч подряд и потерял место в призовой тройке АПЛ.