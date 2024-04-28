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В Астане пройдет крупный спортивный турнир

дзюдоист , фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2024 16:56 Фото: НОК РК
В Астане c 10 по 12 мая пройдет мировой рейтинговый турнир по дзюдо категории Grand Slam, сообщает Zakon.kz.

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Турнир станет последним этапом серии, который принесет дзюдоистам необходимые очки для участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Мировой турнир состоится во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова. На соревнованиях ожидается участие спортсменов из более чем 60 стран мира, среди которых и такие лидеры мирового рейтинга, как Япония, Южная Корея, Франция, пишет НОК РК.

По итогам этого турнира, согласно правилам IJF, очки в мировом и олимпийском рейтингах будут распределены между победителями и призерами турнира. В частности, за 1 место будет начислено 1000 очков, за 2 место – 700 и за 3 место – 500 очков.

26 апреля Греция передала олимпийский огонь Оргкомитету "Париж-2024".

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