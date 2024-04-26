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Греция передала Олимпийский огонь Оргкомитету "Париж-2024"

олимпийский огонь передали Парижу, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2024 22:27 Фото: olympics.com
Церемония передачи олимпийского огня организаторам XXXIII летних Олимпийских игр в Париже началась на афинском историческом беломраморном стадионе "Панатинаикос", сообщает Zakon.kz.

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Корреспондент Zakon.kz снял церемонию передачи олимпийского огня, которая прошла в Афинах.


Отметим, что в начале церемонии на стадионе пройдет музыкально-гимнастическое представление с участием танцоров спортивного клуба и учащихся греко-французской школы. Затем вокальный ансамбль "Корес" в сопровождении Национального симфонического оркестра Греческого радио и телевидения (ЭРТ) исполнит Олимпийский гимн и будет поднят Олимпийский флаг. Прозвучат национальные гимны Франции и Греции и будут подняты их национальные флаги. Эти гимны исполнит в сопровождении Национального симфонического оркестра и хора ЭРТ греко-французская певица Нана Мускури (Мусхури), посол доброй воли UNICEF.

Затем на стадионе финиширует эстафета олимпийского огня. Он был зажжен 15 апреля от солнечных лучей с помощью параболического зеркала в Древней Олимпии во время генеральной репетиции действа.

Огонь Олимпийских игр проведет ночь в посольстве Франции в греческой столице, а в субботу отправится во Францию на борту парусника "Белем", который уже находится в порту греческого города Пирей. Огонь будет доставлен в Марсель 8 мая.

Олимпийские игры в столице Франции запланированы на 26 июля – 11 августа 2024 года.

Ранее сообщалось, что 23 апреля 2024 года представительница команды Казахстана по стендовой стрельбе Мария Дмитриенко квалифицировалась на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.

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