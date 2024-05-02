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Казахстанские гимнастки отметились первой медалью на ЧА в Ташкенте

спорт, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2024 20:44 Фото: olympic.kz
Команда Казахстана по художественной гимнастике отметилась первой медалью на чемпионате Азии в Ташкенте. Наши гимнастки стали третьими в групповом многоборье. В сумме команда набрала 61,30 балла, сообщает Zakon.kz.

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Победу одержал Узбекистан, а Япония завершила выступление на втором месте.

Как отметили в пресс-службе Национального олимпийского комитета, команду в этом виде программы представляли Аяулым Кадир, Аружан Калсаева, Аксункар Абдирахман, Мария Корниенко и София Ан.

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