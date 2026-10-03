Казахстанские гимнастки взяли бронзовые медали Азиатских игр-2026

Фото: Владислав Семенов

Сборная Казахстана по художественной гимнастике завоевала бронзовую медаль Азиатских игр-2026 в Аичи и Нагое (Япония) в групповом многоборье. В финале казахстанская команда набрала 51,550 балла, сообщает Zakon.kz.

За упражнение с пятью мячами гимнастки получили 25,450, а за программы с тремя обручами и двумя парами булав – 26,100. В составе сборной Казахстана выступили Жасмин Жунусбаева, Аида Хакимжанова, Мадина Мырзабай, Айзере Нурмагамбетова и Кристина Чепульская. Победу одержала сборная Китая с результатом 55,300 балла. Серебряными призерами стали представительницы Японии – 52,500. Ранее сообщалось, что казахстанские дзюдоисты забрали "серебро" Азиады.

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