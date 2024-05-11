На морально волевых: как Казахстан проявит себя на ЧМ по хоккею?

В обзоре от Olimpbet – первый матч нашей сборной с французами и фантастический коэффициент на победу Великобритании против действующего чемпиона мира.

Группа В. Франция – Казахстан. 11 мая, 15:20 (время Астаны)

Обе команды в последние годы являются аутсайдерами топ-дивизиона. Для обеих, скорее всего, матч будет самым легким в группе В, в которой также выступают США, Швеция, Словакия, Латвия, Германия и Польша.

В прошлом году казахстанским хоккеистам чудом удалось закрепиться в элите во многом благодаря присутствию еще менее слабой Словении. В этом году команда снова будет играть без натурализованных звезд.

В составе – костяк "Барыса", новоявленные обладатели Кубка Гагарина: Никита Михайлис, Максим Мухаметов и Валерий Орехов. А также Леонид Метальников из "Адмирала", Кирилл Панюков из "Амура" и пара представителей чемпионата Казахстана. Состав, который едва ли будет хватать звезды с неба, но на морально-волевых качествах побороться за очки в отдельных играх способен.

Возглавляет сборную Казахстана все так же Галым Мамбеталиев, который немногословно отметил перед стартом, что каждый матч важен и команда будет бороться.

В Чехию хоккеисты прибыли за 6 дней до первого матча. В Астане перед отлетом провели небольшой УТС, в рамках которого проиграли России (0:1) и Беларуси (4:5 ОТ). А позже в Чехии одержали победу над Великобританией (5:2).

Команда Мамбеталиева в целом смотрелась неплохо, отличившись и при игре в неравных составах, и забив в пустые ворота. Несколько шайб заколотил ветеран Роман Старченко. При этом казахстанцы отсиживаться в обороне не стали, что вселяет надежду увидеть на ЧМ открытый и интересный хоккей.

Откровенно, у сборной Казахстана в группе будет не так много возможностей набрать очки. Помимо Франции, зацепиться можно будет еще во встрече с Польшей. Все остальные победы будут проходить под вывеской сенсации. При этом у команды небольшая скамейка, которая не позволяет глубокой ротации состава.

Франция на ЧМ приехала с большим багажом товарищеских матчей. Менее чем за месяц она успела по паре раз сыграть со Швейцарией, Словенией, Италией и Германией. Но у этой сборной слишком малоизвестный состав, которому очень не хватает международного опыта.

Эксперты Olimpbet отдают в этом матче небольшое предпочтение французам. Победитель матча: Франция – 1.74, Казахстан – 2.06. Вероятность овертайма оценивается как 4.23.

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