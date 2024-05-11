На морально волевых: как Казахстан проявит себя на ЧМ по хоккею?
Группа В. Франция – Казахстан. 11 мая, 15:20 (время Астаны)
Обе команды в последние годы являются аутсайдерами топ-дивизиона. Для обеих, скорее всего, матч будет самым легким в группе В, в которой также выступают США, Швеция, Словакия, Латвия, Германия и Польша.
В прошлом году казахстанским хоккеистам чудом удалось закрепиться в элите во многом благодаря присутствию еще менее слабой Словении. В этом году команда снова будет играть без натурализованных звезд.
В составе – костяк "Барыса", новоявленные обладатели Кубка Гагарина: Никита Михайлис, Максим Мухаметов и Валерий Орехов. А также Леонид Метальников из "Адмирала", Кирилл Панюков из "Амура" и пара представителей чемпионата Казахстана. Состав, который едва ли будет хватать звезды с неба, но на морально-волевых качествах побороться за очки в отдельных играх способен.
Возглавляет сборную Казахстана все так же Галым Мамбеталиев, который немногословно отметил перед стартом, что каждый матч важен и команда будет бороться.
В Чехию хоккеисты прибыли за 6 дней до первого матча. В Астане перед отлетом провели небольшой УТС, в рамках которого проиграли России (0:1) и Беларуси (4:5 ОТ). А позже в Чехии одержали победу над Великобританией (5:2).
Команда Мамбеталиева в целом смотрелась неплохо, отличившись и при игре в неравных составах, и забив в пустые ворота. Несколько шайб заколотил ветеран Роман Старченко. При этом казахстанцы отсиживаться в обороне не стали, что вселяет надежду увидеть на ЧМ открытый и интересный хоккей.
Откровенно, у сборной Казахстана в группе будет не так много возможностей набрать очки. Помимо Франции, зацепиться можно будет еще во встрече с Польшей. Все остальные победы будут проходить под вывеской сенсации. При этом у команды небольшая скамейка, которая не позволяет глубокой ротации состава.
Франция на ЧМ приехала с большим багажом товарищеских матчей. Менее чем за месяц она успела по паре раз сыграть со Швейцарией, Словенией, Италией и Германией. Но у этой сборной слишком малоизвестный состав, которому очень не хватает международного опыта.
Эксперты Olimpbet отдают в этом матче небольшое предпочтение французам. Победитель матча: Франция – 1.74, Казахстан – 2.06. Вероятность овертайма оценивается как 4.23.
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Фото: Olimpbet
Группа А. Великобритания – Канада. 11 мая, 15:20
Матч, который может стать главной сенсацией турнира. Сборная Великобритании, вернувшаяся в элиту после двухлетнего перерыва, сыграет против Канады – чемпиона мира прошлого года и многолетнего лидера топ-дивизиона.
"Кленовые листья" привезли еще более топовый состав, у них полно восходящих звезд, способных заявить о себе, длинная скамейка и пустой лазарет.
Британский коллектив, в свою очередь, не имеет в составе игроков НХЛ. В основном это игроки внутреннего чемпионата. Да, перед ЧМ они выиграли отбор на Олимпиаду-2026, но считаются одними из главных претендентов на вылет в более низший дивизион по итогам группового этапа.
В товарищеским матчах Великобритания дважды обыграла Польшу (3:1, 2:1 Б), но проиграла Казахстану (2:5). Канада же в рамках подготовки к ЧМ разгромила Австрию (5:1) и Венгрию (4:0).
У того, кто рискнет в этом матче поставить на сенсационную победу Великобритании, может сыграть невероятный коэффициент П1 – 69, Х – 29, П2 – 1.01.
Кстати, кэф на то, что Канада выиграет весь турнир, составляет 3.75. И это, судя по раскладам Olimpbet, главный претендент на золотые медали.
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