Великобритания обыграла Казахстан в заключительном матче ЧМ по хоккею

Женская сборная Казахстана по хоккею провела заключительный матч чемпионата мира в группе "B" против команды Великобритании, сообщает Zakon.kz.

С первых минут встречи британские хоккеистки завладели инициативой и уже на второй минуте открыли счет – отличилась Джоди Олдерсон-Смит. Во втором периоде Робин Маллен и снова Олдерсон-Смит в течение двух минут довели преимущество своей команды до 3:0.

Казахстанки сумели ответить лишь одной шайбой – ее автором стала Анастасия Оразбаева. В итоге матч завершился со счетом 3:1 в пользу сборной Великобритании.

"Женская сборная Казахстана на чемпионате мира в дивизионе IB поднялась на одну ступень выше по сравнению с прошлым годом и завоевала бронзовые медали", – заявили представители сборной в Instagram.

Ранее на турнире сборная Казахстана обыграла Испанию (3:2) и Южную Корею (4:3), уступила Нидерландам (0:3), а также проиграла Латвии по буллитам (2:3 Б).

Таким образом, Казахстан с семью очками занял третье место в группе и не сумел добиться повышения в классе – выхода в дивизион IA чемпионата мира.