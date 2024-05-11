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Хоккеисты Казахстана обыграли Францию на старте ЧМ-2024

Хоккей ЧМ Победа, фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2024 17:41 Фото: Instagram/kazakhstanhockey
В чешских городах Прага и Острава стартовал Чемпионат мира по хоккею в элитном дивизионе. Во второй игровой день на лед вышла сборная Казахстана, которая в первом туре была сильнее команды Франции со счетом 3:1, сообщает Zakon.kz.

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Сборная Казахстана, которая выступает в подгруппе В, в стартовой игре одержала волевую победу над французами. Наши соперники открыли счет в этом матче уже на второй минуте, отличился Энцо Кантагалло. Через мгновение старожил казахстанской дружины Роман Старченко сумел восстановить равновесие. 

К 8-й минуте подопечные Галыма Мамбеталиева уже вышли вперед, благодаря шайбе Максима Мухаметова. После этого команды ушли на небольшой отдых.

Во втором периоде был забит всего один гол, и он в активе казахстанского хоккеиста Кирилла Савицкого. 

Результат 3:1 не изменился в третьем периоде. Таким образом, казахстанская дружина одержала первую победу на ЧМ-2024.

Следующая игра для наших хоккеистов пройдет 12 мая, когда они встретятся со Словакией. В подгруппе В, помимо казахстанской сборной, выступают еще США, Швеция, Германия, Польша и Латвия. 

Тем временем главный тренер футбольной сборной Казахстана Магомед Адиев, который в эти дни тренирует российский "Ахмат", одержал пятую победу подряд с рекордом сезона. 

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