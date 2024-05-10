Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Магомед Адиев с "Ахматом" одержал пятую победу подряд с рекордом сезона

Футбол Победа Ахмата, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2024 22:08 Фото: fc-akhmat.ru
10 мая грозненский футбольный клуб "Ахмат" выиграл пятый матч подряд в российской Премьер-лиге, что является рекордом сезона в РПЛ. Команда главного тренера сборной Казахстана в гостях обыграла "Крылья Советов" из Самары со счетом 2:0, сообщает Zakon.kz.

Получите футболку с автографом Роналду, делая прогнозы на футбол! Специально для казахстанских болельщиков – акция "Короли футбола" от Olimpbet. Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие!

Выездной успех "Ахмата" позволил подопечным Магомеда Адиева стать первой командой в этом сезоне РПЛ, кто достиг рубежа в пять побед подряд.

Успех гостям обеспечили два гола в исполнении грозненских футболистов. Сначала Мохамед Конате открыл счет в конце первого тайма, затем Бернард Бериша увеличил преимущество "Ахмата" на 62-й минуте.


Таким образом, команда Магомеда Адиева выиграла пять игр подряд в РПЛ, обыграв в частности лидеров на выезде, среди которых ЦСКА и "Краснодар". После победы над самарской дружиной "Ахмат" уверенно расположился на 10-й строчке турнирной таблицы и ему теперь не грозит вылет в первый дивизион.

5 апреля нынешнего года Магомед Адиев был назначен главным тренером российского клуба "Ахмат" до конца нынешнего сезона в российском чемпионате с задачей оставить грозненский коллектив в РПЛ. 

Цель достигнута, теперь осталось закончить чемпионат на достойной ноте. И сделать это команда Адиева вполне может, тем более 19 мая в Грозный прибудет чемпион России – "Зенит – во главе с казахстанским защитником Нуралы Алипом. Интересно будет посмотреть противостояние представителей сборной Казахстана. 

Читайте также

Казахстанская дзюдоистка завоевала &quot;золото&quot; на турнире серии Grand Slam
Казахстанская дзюдоистка завоевала "золото" на турнире серии Grand Slam
Футбол Премия Лучший игрок
Беллингем претендует на победу в двух номинациях Globe Soccer Awards
Футбол Два Финала
Испанский тренер Мендилибар оформил два финала еврокубков за год
Куандык Шынасилов
Магомед Адиев 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как казахстанцам получить от государства почти 1,5 млн тенге безвозмездно
Как казахстанцам получить от государства почти 1,5 млн тенге безвозмездно
Безопасно ли держать деньги на депозите в Казахстане
Безопасно ли держать деньги на депозите в Казахстане
ДТП
Жуткое столкновение грузовика с Mercedes произошло в Алматы
штормовое предупреждение
Заморозки, град, гроза и шквал ожидаются в Астане и 13 областях страны
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: