Магомед Адиев с "Ахматом" одержал пятую победу подряд с рекордом сезона

10 мая грозненский футбольный клуб "Ахмат" выиграл пятый матч подряд в российской Премьер-лиге, что является рекордом сезона в РПЛ. Команда главного тренера сборной Казахстана в гостях обыграла "Крылья Советов" из Самары со счетом 2:0, сообщает Zakon.kz.

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Выездной успех "Ахмата" позволил подопечным Магомеда Адиева стать первой командой в этом сезоне РПЛ, кто достиг рубежа в пять побед подряд.

Успех гостям обеспечили два гола в исполнении грозненских футболистов. Сначала Мохамед Конате открыл счет в конце первого тайма, затем Бернард Бериша увеличил преимущество "Ахмата" на 62-й минуте.





Таким образом, команда Магомеда Адиева выиграла пять игр подряд в РПЛ, обыграв в частности лидеров на выезде, среди которых ЦСКА и "Краснодар". После победы над самарской дружиной "Ахмат" уверенно расположился на 10-й строчке турнирной таблицы и ему теперь не грозит вылет в первый дивизион.

5 апреля нынешнего года Магомед Адиев был назначен главным тренером российского клуба "Ахмат" до конца нынешнего сезона в российском чемпионате с задачей оставить грозненский коллектив в РПЛ.

Цель достигнута, теперь осталось закончить чемпионат на достойной ноте. И сделать это команда Адиева вполне может, тем более 19 мая в Грозный прибудет чемпион России – "Зенит – во главе с казахстанским защитником Нуралы Алипом. Интересно будет посмотреть противостояние представителей сборной Казахстана.