Битва за место в элите: Казахстан проведет важный матч на ЧМ по хоккею

Подопечные Галыма Мамбеталиева, одержав одну победу в группе, облегчили себе задачу на сохранение прописки в топ-дивизионе. Впереди – встреча с Латвией. Какие расклады на матчи вторника дает казахстанский букмекер №1?

Группа В. Казахстан – Латвия. 14 мая, 19:20 (время Астаны)

Сегодня сборная Казахстана по хоккею проведет третий матч в рамках группового этапа чемпионата мира. Задача, как и все предыдущие разы, закрепиться в топ-дивизионе. Один шаг на пути к этому подопечные Галыма Мамбеталиева уже сделали, обыграв в стартовом поединке Францию (3:1).

Было бы еще легче, если бы затем была обыграна Словакия, но команда потерпела разгромное поражение (2:6). Возможно, одной победы будет достаточно, чтобы выполнить задачу, но все равно за очки нужно биться в каждой встрече. Сейчас команда занимает в группе комфортное пятое место из восьми.

Латвия приехала в Чехию в статусе бронзового призера прошлого года. Она одержала уже две победы, правда, обе в овертайме – сначала над Польшей (5:4), а затем над Францией (3:2). Подопечные Харийса Витолиньша идут на третьем месте и находятся в зоне выхода в плей-офф. Главный вопрос к этой команде – сумеет ли она повторить прошлогодний результат.

Как видно, даже в матчах против не топовых оппонентов оборона у Латвии не выглядит безупречно. Возможно, после сезона в НХЛ еще не пришел в себя основной кипер Элвис Мерзликинс из "Коламбуса". У Казахстана оборона тоже не из самых надежных, команда играет достаточно открыто, но тем самым создает себе больше моментов.

Для обоих соперников эта встреча очень важна. Казахстану нужно набирать очки, чтобы обезопасить себя от зоны вылета в первый дивизион, Латвия же должна выигрывать, если хочет попасть в плей-офф.

Эксперты Olimpbet отдают предпочтение сборной Латвии. Победитель матча: Казахстан – 3.11, Латвия – 1.36. На победу Латвии и тотал 5,5 больше предлагается коэффициент 2.77.

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Фото: Olimpbet





ЧМ по хоккею. Группа А. Дания – Норвегия. 14 мая, 19:20

В группе А встречаются команды, которые также стараются оторваться от зоны вылета. Дания идет на пятом месте. В стартовом матче она разгромила Австрию 5:1, а затем с таким же счетом влетела Канаде. Команда не смогла привезти в Чехию свой оптимальный состав, да и вообще не блещет громкими именами, чтобы претендовать на медали. Но датчане четко играют от обороны в весьма структурированный хоккей. Да, "кленовые листья" эту защиту размазали, но однозначно команда может претендовать на одну сенсационную победу.

Норвегия – главный аутсайдер группы А. Она провела уже три матча и все проиграла – Швейцарии (2:5), Чехии (3:6), Финляндии (1:4). Перед турниром норвежцы провели хорошую подготовительную работу и сыграли много товарищеских встреч. К составу сборной даже примкнули известные ветераны Патрик Торесен и Матс Зуккарелло, но все это пока результата не дало.

Аналитики Olimpbet считают Данию фаворитом. На ее победу в матче предлагается коэффициент 1.58, а на Норвегию – 2.37. Дания забьет в каждом периоде: да – 3.65.

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