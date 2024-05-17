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Казахстану предрекают четвертое поражение подряд на ЧМ по хоккею

Казахстану предрекают четвертое поражение подряд на ЧМ по хоккею, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 17:39 Фото: Olimpbet
Подопечным Галыма Мамбеталиева на чемпионате мира в Чехии очень важно набирать очки, чтобы не оказаться в зоне вылета. Аналитику на матчи пятницы дали в Olimpbet.

Группа В. Германия – Казахстан. 17 мая, 19:20 (время Астаны)

Сборная Казахстана накануне потерпела поражение от Швеции (1:3), лидера группы В. Оно стало для команды третьим подряд. Тем не менее, подопечные Галыма Мамбеталиева решают задачу, которая стоит перед ними на этот турнир – сохраняют прописку в топ-дивизионе, занимая предпоследнее место в группе.

Это все благодаря единственной победе над Францией (3:1) на старте турнира и тому, что команда Польши играет еще хуже, набрав в четырех матчах всего одно очко. Однако расслабляться не стоит: стоит Польше одержать одну победу, а чудеса случаются, и в зоне вылета окажется Казахстан.

Германия – крепкий середнячок группы В. Команда идет на пятом место, но имеет все шансы попасть в четверку и выйти в плей-офф. Разрыв со Словакией, которая занимает второе место, составляет всего два очка. А от США и Латвии, которые идут на третьей и четвертой строчках, их отделяет всего один балл. В последнем матче Германия разгромила Латвию (8:1), что немного взбодрило команду после двух подряд поражений от США и Швеции (оба – 1:6).

Немцы играют в открытый хоккей. Много пропускают, но и забивают тоже. Казахстанцы же в последней игре нанесли по воротам соперница всего 11 бросков, имея менее сыгранный состав.

Согласно кэфам в линии Olimpbet, Казахстан вероятней всего проиграет четвертый раз подряд. Победитель матча: Германия – 1.15, Казахстан – 5.48. На то, что будет овертайм, предлагается коэффициент 6.62.

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Группа А Великобритания – Дания, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 17:39

Фото: Olimpbet


Группа А. Великобритания – Дания. 17 мая, 19:20

В группе А сегодня состоится матч за выживание, так как Великобритания и Дания находятся на дне турнирной таблицы.

Великобритания, как и Казахстан, традиционно приехала на чемпионат мира с задачей не вылететь в более низший дивизион. В трех матчах команда не набрала ни одного очка. Правда, проигрывала она командам, которые наверняка выйдут в плей-офф – Канаде (2:4), Финляндии (0:8) и Швейцарии (0:3).

Дания, в отличие от соперника, сыграла уже четыре матча, в которых набрала три очка. В стартовой игре команда обыграла Австрию (5:1), а затем потерпела три поражения подряд – от Канады (1:5), Норвегии (0:2) и Чехии (4:7). При этом лишь в одной встрече датчане ушли со льда, не поразив ворота соперника. Матч с Норвегией показал, что с Данией можно набирать очки, когда она считается фаворитом. Британцы могут попытать счастья в атаке, но им сложно надеяться на благоприятный исход, имея худшую оборону в группе.

Аналитики Olimpbet считают, что Дания реабилитируется за предыдущие поражения. Победитель матча: Великобритания – 5.73, Дания – 1.14. В матче можно ожидать большое количество голов – Тот (5.5) Б – 1.94.

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