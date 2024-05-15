15 мая в матче за выход в финал Кубка России Нуралы Алип разбил лицо вратарю ЦСКА Владиславу Торопу, сообщает Zakon.kz.

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На встрече в Санкт-Петербурге после получаса игры Алип, борясь за верховой мяч с Торопом, нанес ему удар затылком в область переносицы, разбив нос в кровь. В итоге Тороп не смог продолжить матч и его увезли с поля на электрокаре.

Позже у Торопа диагностировали двойной перелом костей лицевого черепа и сотрясение мозга. Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов сообщил, что ему с большой вероятностью потребуется операция.

"У Владислава Торопа диагностированы множественные переломы костей лицевого черепа. Сейчас он находится под контролем врачей в стационаре. Наиболее вероятно, что утром его на спецтранспорте доставят в Москву, после чего будет определена тактика дальнейшего лечения", – написал ночью 16 мая директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо в своем Telegram–канале.

Также в ночь на 16 мая в матче "Аталанта" – "Ювентус" определился победитель Кубка Италии.